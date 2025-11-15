·î¤Ë£±ÅÙ¡¢¡Ö±¿ÄÂÌµÎÁ¡×¤ÇÁö¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬²¬»³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¡²¿¸Î¤½¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡©¹þ¤á¤é¤ì¤¿à»×¤¤á¤òÊ¹¤¯
Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¢¤Î¤ªÅ¹¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¹ß¤ê¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¾è¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤¬Í¾·×¤Ë¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¤Ê¤¢......¡£
¡Ú²èÁü¡Û±¿ÄÂÌµÎÁDAY¤òÀß¤±¤ë±§Ìî¥Ð¥¹
Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î¼ÖÁë¤«¤é³°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¤¤Ä¤â¾è¤ë¶è´Ö¤ÎÅÓÃæ¤Ã¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Î¤³¤ó¤Ê´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö±¿ÄÂÌµÎÁDAY¡×
¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÆü1Æü¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤Ë²¿ÅÙ¾è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤ò¾è¤Ã¤Æ¤â¡¢±¿ÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢1ÄäÎ±½ê¤´¤È¤Ë¹ß¤ê¤Æ³¹¤òÃµº÷¤·¤¿¤ê¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½ªÅÀ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¤³¤ÎËÁ¸±¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©ÅìÉô¥¨¥ê¥¢¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö±§Ìî¥Ð¥¹¡×¡Ê±§Ìî¼«Æ°¼Ö¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë¡£
¤¿¤À......¡£¾èµÒ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï2025Ç¯10·î22Æü¡¢±§Ìî¼«Æ°¼Ö¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï...
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢±§Ìî¼«Æ°¼Ö¹ÊóÃ´Åö¤ÎÂç·îÊþ»Ò¤µ¤ó¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï2024Ç¯¤«¤é¡¢1¤«·î¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡Ö±¿ÄÂÌµÎÁDAY¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤¬22Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
²¬»³»Ô¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¾èµÒ¿ô¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÏ©Àþ¥Ð¥¹¡¦Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î±¿ÄÂ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤òÀßÄê¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÊ¬¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï»Ô¤«¤é³Æ¼Ò¤ËÊäÅ¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¡¦Ï©ÀþÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ËÉéÃ´¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¤¿¤À¡¢±§Ìî¥Ð¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î±§ÌîÂÙÀµ¼ÒÄ¹¤ÏÅö½é¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌµÎÁ¥Ç¡¼ÅöÆü¤Ï³°½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ·ÐºÑ¸ú²Ì¤â¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÍâÆü¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎµÒÂ¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê±§Ìî¥Ð¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ö±§Ìî¥Ð¥¹¤Î¥¢¥¤¡×¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¤·¤«¤·¡¢»Ô¼çºÅ¤ÎÌµÎÁ¥Ç¡¼¤Ï22Ç¯¤Ë8²ó¹Ô¤ï¤ì¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾èµÒ¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£±§Ìî¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾èµÒ¿ô¤Î²óÉü¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¾èµÒ¿ô¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¿å½à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÌµÎÁDAY¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÆü¤â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç±§Ìî¥Ð¥¹¤Ï¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ö¹ÔÀ¯¤ËÍê¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç·î1²ó¤ÎÌµÎÁDAY¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¡Ê¹Êó¡¦Âç·î¤µ¤ó¡Ë
23Ç¯¤Ë¤â»Ô¼çºÅ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±§Ìî¥Ð¥¹¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±Æü¤ò±¿ÄÂÌµÎÁ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊäÅ¶¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢¤µ¤é¤ËÆÈ¼«¤Ë3²ó¤ÎÌµÎÁDAY¤òÀß¤±¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö±§Ìî¥Ð¥¹ÆÈ¼«¤Î±¿ÄÂÌµÎÁDAY¡×¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö±§Ìî¥Ð¥¹ÆÈ¼«¤Î±¿ÄÂÌµÎÁDAY¡×¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë½¬´·¤ÎÌµ¤¤¿Í¤ä±èÀþ³°¤Î¿Í¤â¸Æ¤Ó¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Åª¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÍøÍÑµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¹¤«¤Ê»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Âç·î¤µ¤ó¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅö½é¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¥Ð¥¹¤ò¤´ÍøÍÑÄº¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤´ÍøÍÑÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÊª²Á¹â¤Ç²È·×¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç·î1²ó¥Ð¥¹Âå¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤ª½Ð³Ý¤±Äº¤¤¤Æ¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ä¤ª¿©»öÅù¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤¬¤ª²á¤´¤·Äº¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂç·î¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²¬»³¥Í¥ª¥Ý¥ê¥¹¤«¤é²ÈÂ²5¿Í¤Ç²¬»³±Ø¤Þ¤Ç½Ð³Ý¤±¤ë¤È¡¢±ýÉü¤Ç4¡Á5Àé±ß¤Î±¿ÄÂ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¤½¤ì¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éâ¤¤¤¿Ê¬¤Î¤ª¶â¤òÂ¾¤Î¤³¤È¤Ë»È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
±§Ìî¥Ð¥¹¤Ï¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
25Ç¯ÅÙ¤Î»Ä¤ê¤Î±¿ÄÂÌµÎÁDAY¤Ï11·î16Æü¡¢12·î21Æü¡¢1·î18Æü¡¢2·î15Æü¡¢3·î15Æü¡£
±èÀþ¤Î½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¡¢º£¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Þ¤Ç¡¢½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©