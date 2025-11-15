個別調整続いていた鎌田大地が合流！　日本代表、ガーナ戦から一夜明け15名で全体練習を実施

　日本代表は15日、キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦から一夜明け、千葉県内で調整を行った。

　長谷部誠コーチ主導のもと、15名で全体練習を実施。ボール回しやハーフコートでのミニゲームなど、約1時間汗を流した。ガーナ戦にスタメン出場した11人はリカバリーのため、室内での調整に務めている。

　始動から別メニュー調整が続いていた鎌田大地はフルメニューを消化し、軽快な動きを見せていた。13日の練習後に「次の試合は問題なくできるようになっていると思います」と本人も明言しており、18日に迫ったボリビア戦に照準を合わせて調整を続けていく。

　ボリビアとの一戦は、国立競技場にて11月18日（火）19時30分キックオフ。試合の模様はTBS系列で全国生中継、TVerで無料ライブ配信される。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）


