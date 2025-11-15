¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ²ê°á¡¡Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×4·î¤Ë·ëº§¡¡2ÆüÁ°¤ËÇ¥¿±Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ²ê°á¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìµ»ö¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤È¸þ¤¹ç¤¦ËèÆü¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î½Ö´Ö¤¬°¦¤ª¤·¤¯¡¢Âº¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤Î»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢²ÈÂ²¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤µ¤·¤¤°¦¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2014Ç¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖRanzuki¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ömimi¡×¡ÖJERRY¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î»¨»ï¤Ç¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â2015Ç¯¤ÎTBS¡ÖÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡×2017Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤ÎËÍ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï1ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£11·î13Æü¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£