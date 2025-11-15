まるで少女マンガのよう...♡ Ray世代のイマドキ女子が語る「出会いエピソード」7選

いつでも話題の中心は恋♡ ときめく心を止められないRay世代の女子たちへ、ときめきエピソードをリサーチ。今回は、甘々でドラマティックな「出会いエピ」を7つピックアップしました！イマドキ乙女たちのきゅんきゅんな恋バナをぜひお楽しみください♡

胸きゅんエピソード まるで少女マンガのようなLOVEつめこみました ドラマティックな出会いやスペシャルな旅行の思い出など「恋した〜い！！」とため息が出るほど甘々な恋エピをおひろめ♡ 愛がつまった写真とともに恋する気分を味わって。

Topic 16才から一緒に成長した2人 M・Mさん（会社員・20才） 「カレとは高校で出会って、私からアプローチ！それから4年、20才のお祝いに初の京都旅行でお洋服と欲しい靴をプレゼントしてもらいました。最高のパートナーです！」

Topic 幼なじみからの告白♡ Y・Tさん（大学3年） 「ママ同士が仲よしで、物心ついたときから隣にいた幼なじみ。片思いしていたけれど中学で引っ越しして疎遠に。高校生になり、ふと連絡がきて再会。 高2の冬にイルミネーションの前で告白してくれたんです♡ 夢みたいなシチュエーションにドキドキしました」

Topic 出会った瞬間、運命を感じた N・Mさん（クリエイター・24才） 「カレのことはSNSのDMでしばらくお仕事の連絡をしていて、最初は異性としてまったく意識していませんでした。そんななか、2人で直接会う機会がついに到来。 初めて会ったはずなのに集合してすぐに昔なじみみたいにテンションがあうし、見た目もカッコよくて声まで好き。「私、カレとつきあうかも」とビビビッと感じました。 そして本当に交際することに♡ 運命ってあるんだなあなんて思います」

Topic 相手から5回の告白！？ K・Nさん（社会人・23才） 「サークルの後輩からの告白。いい人だったけど、あくまで後輩として仲よくしたくてお断り。でもめげずに繰り返し告白をしてきて気づいたら5回くらい！追いコン後からは特に連絡はなく……。 なんとなく気になってはいたものの、そのまま卒業式を迎えました。すると久しぶりに後輩が私のところにやってきて、手紙をくれました。 やさしく私を応援する素敵な言葉で綴られていて、今でも心の支えになっています。私のなかの恋のタイミングがあわず、恋人としては見られなかったけどとてもいい思い出」

Topic 初めてのクリスマスディナー A・Tさん（看護師・24才） 「マチアプで出会った年上の男性と友だちとして仲よくなって初めてのクリスマスに、カレの自宅で一緒にディナーをつくろうと提案してくれてお祝い♡ ごはんを食べてサプライズプレゼントとともに『つきあってくれませんか？』と告白してくれました。もちろん返事はOK♡」

Topic 居酒屋ナンパからおつきあい！？ M・Aさん（大学4年） 「友だちと飲んでたら男性2人組が『一緒に飲もう』とナンパ。もちろんお断りして、インスタだけ交換して解散したのですが、後日DMで連絡を取りあっているうちに仲よく。 デートをして交際することになり、気づけば2年も続いてます！出会いが不安しかなかったから、普段の真面目な姿がよかったのかも？」