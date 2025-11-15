【THE BOYZ・Q】3年半前、“不思議”と答えた性格は今も…？“最新のQ”をチェック！

2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、パワフルでキレのあるダンスと愛嬌たっぷりの魅力でTHE Bを虜にするQが登場。“最新のQ”をアップデートしてお届けします。

キレと愛嬌をあわせ持つ唯一無二のハッピーウイルス・Q

Check! Q（キュー） 生年月日：1998年11月5日

血液型：AB型

ポジション：メインダンサー、サブボーカル THE BOYZのメインダンサーを務め、長い首と小顔が印象的なQ。プロ級のキレとパワーを兼ね備えたダンススキルで、メンバーの指導も行う実力者。 普段は愛嬌たっぷりで“ハッピーウイルス”として愛され、小動物のような可愛さも魅力。パフォーマンスモードに切り替わった瞬間、表情が一変し鳥肌級のかっこよさを放ちます。

3年半でどう変化した？Qの“今”に迫る8つのQ＆A

Question今の性格をひと言で表すと？ 「変…かな？」 3年半前の回答：「不思議」 変化はありましたか？ 「とにかく無事に、元気で楽しく暮らせたらいいなって思ってます」 Question〈最新版〉日本語で好きな言葉は？ 「オヒサシブリデス〜」 3年半前の回答：「みとめます」 Question〈最新版〉今、興味があるものは？ 「掃除？（笑）」 3年半前の回答：「インテリア」 Question3年前のインタビューで「僕1人の力で海外旅行に行ってみたい」と話していましたが、実現できましたか？ 「まだひとりで国内旅行すら行けていません…（泣）」 Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わるなら、誰になってなにをしたい？ 「ERICです。ERICみたいにエネルギッシュな感じがどんなものなのか体験してみたいです」 3年半前の回答：「JUYEON。ダンスするときどんな感じなのか気になって」 Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？ 「最近、延禧洞（ヨンヒドン）に行ったんですけど、面白いものがたくさんあって。THE Bと一緒に行って見て回りたいです！」 3年半前の回答：「あ〜難しい！（笑）これは僕が休みの日にいつも悩んでいることなんですよ。よくわかりません。THE Bには申し訳ないけど僕は漢江しか知らないんです。



まずはそれを楽しむことから始めましょうか。（残念な顔）」 Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？ 「温泉に行って、そのあと牛乳を飲みたいです！」 3年半前の回答：「日本で一番行ってみたい場所はUSJです。前にメンバーと行こうとしたのに仕事になって行けなかったんですよ。チケットも買ったのに！だから余計に行きたいんだと思います。



あとはたこ焼きも食べたいし、クレープも食べたいです。大阪の街を歩くだけでも楽しそう！」 USJは実現できましたか？ 「メンバーと2回くらい行きましたけど、また行きたいです！」 Question日本のTHE Bにひと言お願いします！ 「いつも変わらずたくさんの愛と応援をありがとう。本当に感謝しています。もっと会いに行って、THE Bの前でたくさんステージをして、大切な時間を一緒に過ごしたいです。 残りの今年も大事にして、いい思い出を作りましょうね。THE B、大好き！」

サイン入りチェキをプレゼント♡

Qの直筆サイン入りチェキを1名様にプレゼント！ 今回の記事の感想を添えて、Xから応募してくださいね。 1.Ray公式X @mag_ray をフォロー

2.【Q サイン入りチェキプレゼント】の投稿を、記事の感想を添えて引用リポスト Ray公式Xはこちら 応募期間は2025年11月15日（土）〜11月21日（金）23:59まで

当選者にはXのDMにてご連絡します。 ※当落のお問いあわせにはお答えできませんのでご了承ください。

※いただいた個人情報はプレゼントの抽選、当選者へのご連絡以外には使用しません。

※プレゼントは日本国内の発送のみとなります。 PROFILE THE BOYZ ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。 グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。 公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。 THE BOYZ 公式Instagram THE BOYZ 公式X

