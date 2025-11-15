「ミスターキャンパス関西学院」ファイナリスト・長田凜士の素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/11/15】「ミスターキャンパス関西学院2025」エントリーNo.2長田凜士（おさだ・りひと）さんのインタビュー。
学部／学年：建築学部／3年
出身地：大阪府
誕生日：2月6日
趣味：メイクや美容
特技：アルトサックスを吹くこと
好きな食べ物：酢豚とサーモンとラーメンが好き
好きな言葉（座右の銘）：Don’t worry be happy
最近ハマっていること：色んな系統のメイクをすること！
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
将来の夢がコスメブランド立ち上げなので、まずは自分自身がコスメを発信できる立場になりたいなと思い、エントリーしました！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
挫折することがあってもめげずにコツコツ努力を続けられるところです。常に前向きに考え、できることを探し続けることができます！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
深夜にジャンキーなものは食べないことや、大事な日の前日に塩分を取りすぎないようにしています！お酒も基本的には避けています！！
― 憧れの有名人はいますか？
インフルエンサーの美男子ヤノさんです。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は中学生の頃から見た目にコンプレックスを持ち始め、高校に入るとコロナ禍もありマスクをつけていました。見た目へのコンプレックスから消極的になってしまい、チャレンジすることを恐れるようになっていました。そんな時にメイクに出会いました。きっかけは友達のお前もメイクしたらええやんと言われたことです。初めは男がメイク？と思っていたのですが、始めてみると異常に楽しくて気づいたら虜になっていました。そこからメイクを練習すればするほど自分に自信がつき、ミスターコンに挑戦できる程にまで成長することが出来ました。そんなきっかけを今度は私が与えられるようになりたい。そんな気持ちで活動を続けています！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来の夢はコスメブランドを立ち上げることです。そのためにも化粧品会社で働くことがまずは目標です。コスメとより深く向き合い、利用者の近くで考えることで、より成長に繋げたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、長田さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
私自身まだ夢は叶えられていません。ですが、ここまで来れた理由として1番は、否定の意見を聞かないことです。新しい事をチャレンジしようとすればするほど否定する人は沢山居ます。その人たちの意見を気にせず、応援してくれる人だけを見ると頑張ろうという気持ちが大きくなると思います！！
・コンテスト名：ミス・ミスターキャンパス関西学院2025 supported by TGC CAMPUS
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・主催団体：ミス・ミスターキャンパス関西学院実行委員会
・コンテスト実施日：2025年11月23日（日）
・WEB投票期間：2025年07月26日 10時00分〜2025年11月23日 12時00分
