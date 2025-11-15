田中芽衣、第1子出産を発表「やさしい愛で包んでいけたら」
【モデルプレス＝2025/11/15】モデルの田中芽衣（25）が11月15日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を報告した。
【写真】出産報告した25歳モデル、第1子の写真公開
田中は「この度、無事に第一子を出産いたしました」と報告。「母子ともに健康です 新しい命と向き合う毎日は、初めてのことばかりで戸惑うこともありますが、一つ一つの瞬間が愛おしく、尊い時間を過ごしています」とつづった。また、「これから始まるこの子の未来を、家族で支え合い、寄り添いながら、やさしい愛で包んでいけたらなと思っています」と記し、「これまでの私も、母になった私も、よろしくお願いいたします」と結んでいる。
田中は、4月29日に自身のInstagramを通じ結婚を発表。11月13日には、妊娠を報告し、「日々変化する体調に戸惑いながらも、少しずつ大きくなっていくお腹が愛おしく、一日一日を大切に過ごしています」と伝えていた。（modelpress編集部）
