「travel light」の意味は？「light」が正解に辿りつくカギです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「travel light」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「荷物を少なくして旅行する」でした！
この表現は、必要最低限の荷物だけを持って旅行することを意味します。
このイディオムが生まれた背景には、20世紀に航空旅行が普及し、荷物を軽くすることの重要性が高まり始めたこと関係しているんだとか。
「I prefer to travel light when I go on a trip.」
（旅行に行くときは荷物を少なくして行くのが好きです）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部