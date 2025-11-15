¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ª¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤Æ¤Î½é¥Ò¥Ã¥È¡õÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼
¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ-´Ú¹ñ(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç´Ú¹ñÀï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£À¾ÀîÁª¼ê¤âº£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½éÀï¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÀèÈ¯¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥óÅê¼ê¤Ï¡¢2²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹¥Åê¼êÁê¼ê¤ËÆüËÜÂÇÀþ¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿À¾ÀîÁª¼ê¤Ï½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¡£Î¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤Æ¤Î½é¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Î2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¥¤¡¦¥í¥¦¥óÅê¼ê¤Î½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤ØÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ö2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£2Ï¢Â³ÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥ÉÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£