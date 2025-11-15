PRESS BUTTER SANDの福袋2026♡最大7,560円お得な限定セットが登場

毎年人気の「PRESS BUTTER SAND」から、2026年も待望の福袋が登場します♡オンライン限定の〈松・竹・梅〉の3種類に加え、店舗限定のセットをラインナップ。今年は最大で約7,560円もお得に、定番やご当地フレーバーをはじめ14種類の味わいを堪能できます。メンバーズクラブ会員限定の先行販売もあり、バターサンドファン必見の豪華な内容です♪

PRESS BUTTER SAND福袋〈松・竹・梅〉をチェック

オンラインショップ「BAKE the ONLINE」限定の福袋は、〈松〉〈竹〉〈梅〉の3種類を用意。

〈松〉（10,800円）は約18,360円相当の豪華セットで、人気の〈あまおう苺〉や〈ショコラアマンド〉、和のエッセンスを加えた〈八 by PRESS BUTTER SAND〉の詰め合わせなど、全14種類の味を楽しめます。

〈竹〉（8,640円）は約13,743円相当で11種類、〈梅〉（5,400円）は約8,343円相当で6種類を詰め合わせ。

どれも定番から限定フレーバーまで満喫できる贅沢な福袋です♪

店舗限定の福袋で新年を華やかに♡

2026年1月1日（木）より数量限定で販売される店舗限定セット（3,240円）は、定番のバターサンドに加え、2025年限定パッケージの〈桃〉を含む全4種類。

お正月らしい華やかなラインナップで、新年の手土産にもぴったりです。

全国の「PRESS BUTTER SAND」常設店舗・催事場・「BAKE the SHOP」で購入可能（※一部店舗を除く）。なくなり次第終了のため、早めのチェックがおすすめです。

会員限定の先行販売でお得にゲット♪

「BAKE Membership Program」会員限定で、2025年12月5日（金）12:00より先行販売を実施。

一般販売は12月8日（月）12:00からスタートします。会員登録（無料）を行えば、ポイントが貯まり次回以降の買い物にも使えるほか、限定セールや先行販売情報もいち早く受け取れます。

PRESS BUTTER SAND福袋で2026年の始まりを甘く♡

今年も「PRESS BUTTER SAND」から、心ときめく福袋が登場しました。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりなラインナップ。

サクッと香ばしいクッキーと濃厚なバタークリームで、年末年始をもっと特別に彩ってみませんか？数量限定なので、気になる方はお早めにチェックしてください♪