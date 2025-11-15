桃月なしこ“モンスター級”ボディ披露 24Pのロンググラビアも公開「黒ビキニの王冠が大人っぽくていいなと」
“推し活俳優”として人気を集める桃月なしこが、11月14日に発売された水着グラビアムック『BLT MONSTER』で自身初の表紙を飾った。
【別カット】圧巻の美バスト！黒ビキニで王冠をかぶる桃月なしこ
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
表紙と巻頭グラビアを務めるのは、さまざまな媒体の表紙を務めるほか、モデル・俳優としても活躍をし続けている桃月なしこ。24ページにわたるロンググラビアを披露する。
「魔進戦隊キラメイジャー」（2020〜21年放送）で悪の幹部・ヨドンナ役を演じ注目を集めたほか、ドラマ「セイサイのシナリオ」では主演を務め、放送中のTVアニメ「不器用な先輩。」ではゲスト声優として参加するなど、その活動の幅を広げている。そんな桃月の美しいビジュアルに焦点を当て、素肌感を生かしたナチュラルなカットから、王冠をまとった凛とした姿まで、品格と強さを併せ持つ魅力を収録している。
■桃月なしこコメント
――BLTMONSTER初表紙掲載おめでとうございます。
ありがとうございます！
BLTMONSTERは以前から知っていて、すごくオシャレな写真が多くていいなと思っていたのでいつか私も表紙を飾れたらなと思っていました！
そんな中でこうして初表紙を飾ることが出来てとてもうれしく思います！
――今回はどの様な撮影でしたか？
恐れ多いのですが、「女王」をテーマにヘルシーかつ力強い、素肌感のある撮影をしました。中でも黒ビキニの王冠が大人っぽくていいなと思っていて、最近はずっと前髪をおろしているので、こうしておでこを見せることは少なく、新鮮でもありますし、より大人っぽく見せてくれてるなとも思ったので、衣装・ヘアメイク込で気に入っています。
――先日、テレビ朝日「熱闘!Mリーグ」に出演されていましたが、ご自身を麻雀の役に例えるとしたら、どの役が近いと思いますか？
役に例える、というのは正直あまりピンと来ないんですけど（笑）好きな役で言えば立直・一発・ツモあたりが多いですね。シンプルなんですけど、やっぱり決まると気持ちいいので。よく狙いがちなのは対々和です。そもそも麻雀にハマったきっかけが漫画『咲-Saki-』なんです。あの作品に出てくるように、やたらドラを集めたり、海底撈月でバシバシあがったり、そんな特別な力があったらいいなあ…という憧れは今でもあります（笑）。ただ、現実はもちろんそんな超能力はなく…笑日々楽しく麻雀を打たせていただいています（笑）。
――最後に一言お願いします。
いつも応援ありがとうございます！
皆さんが応援してくれるおかげで、こうして初めて表紙を飾る雑誌に登場できたり、趣味である麻雀を仕事にすることが出来ています。
これからも多岐にわたって頑張っていきたいと思っているので、引き続き応援して貰えるとうれしいです。
