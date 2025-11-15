ナンバープレートでかっこいいと思う福岡県の地名ランキング！ 2位「北九州」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う福岡県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「強いイメージで屈強な男って感じで格好良い」（40代男性／神奈川県）、「ちょっとヤンチャな感じでかっこいい」（20代回答しない／東京都）、「工業都市としての力強さと存在感があり、頼れる雰囲気があるから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「福岡県の大都市のイメージでかっこいいからです」（60代男性／愛知県）、「九州の中心でありブランド力高いのでかっこいい」（40代男性／岩手県）、「シンプルかつ力強い印象があり、ナンバープレートに表示されると一目で分かりやすくスタイリッシュに見えるから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：北九州／70票福岡県北部にある北九州は、海と共に発展してきた工業都市。かつて日本の近代産業を支えた製鉄の町として知られ、今も関門海峡の風景には、どこかロマンを感じます。門司港レトロのクラシックな街並みや小倉城など、歴史を感じるスポットも多く、重厚感と情緒が同居するエリア。近年は環境未来都市としても注目されていて、力強くて頼れるイメージの“北九州”という名前に、かっこよさを感じる声が集まりました。
1位：福岡／123票九州の中心都市・福岡は、いつも活気とエネルギーにあふれているエリアです。博多や天神を歩けば、ショッピングにグルメ、エンタメまでなんでもそろっていて、街全体がどこか明るく、テンポのいい空気に包まれています。古くからアジアと日本をつなぐ“玄関口”として栄えてきた歴史もあり、伝統と都会の洗練が同居するところがこの街の魅力。そんな“強さと親しみやすさ”を兼ね備えた福岡の名前に、憧れを感じる人が多いのも納得です。
