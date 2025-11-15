モデル・大藤小百合さんのファーストデジタル写真集『SayuLily』『Wisteria』が、11月14日に「kokode dijital（ココデジ）」にて2作同時発売されます。清楚で可憐な魅力から、挑戦的なスタイリングで見せる新しい表情まで、彼女の魅力を余すところなく詰め込んだ2冊が完成しました。



【写真】あなたが好きな大藤小百合さんはどちら？

「JJデジタル写真集オーディション」でグランプリを受賞した大藤さん。ファン待望のファーストデジタル写真集が2作同時のリリースです。タイトルは『SayuLily』（撮影／東 京祐、税込2200円）と『Wisteria』（撮影／東 京祐、税込2200円）。『SayuLily』では、純白のワンピースで砂浜を歩く“彼女感”あふれる姿から、挑戦的なファッション、ヘアメークで魅せる大人の表情まで。新たな魅力を映し出した内容です。『Wisteria』では、水着で無邪気にはしゃぐシーンや、美味しそうにお蕎麦を頬張る姿など、等身大の魅力をキャッチ。澄んだ空気の中で輝く笑顔と、ふとした瞬間に見せる大人っぽさ。ドキッとするような素顔の彼女に出会える一冊です。