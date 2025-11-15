¡Ú2025Ç¯11·î¡Û500Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
¶µ°éÈñ¤ä½»Âð¹ØÆþ»ñ¶â¤Ê¤É¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢°ìÅÙÍÂ¤±¤ì¤Ð¸¶Â§Ëþ´ü¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·×²èÅª¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ö500Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯11·î10Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¢§¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¢ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Ï¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ï1000Ëü±ß¡£
¢§¤°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹Äê´üÍÂ¶â¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÆÃÊÌ¶âÍø¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¡£½ªÎ»»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¢§¥¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¡¡SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤é¤Î¿¶ÂØ¤Ë¤è¤ë°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÍÂÆþ¤ì¸ý¿ô¤Ë¤Ï¾å¸Â¤Ê¤·¡£
¢§¦ÀÅ²¬¶ä¹Ô¡¡¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Î1Ç¯¤â¤Î¡¦3Ç¯¤â¤Î¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸¶â³Û750²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤ØÍÂ¤±ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¼«Æ°·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¢¡SBJ¶ä¹Ô¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡Ò¤Ï¤¸¤á¤¯¤ó¡Ó¡×
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨SBJ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¤Ç¡¢1¿Í500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£¸ýºÂ³«Àß·î¤ò´Þ¤àÅö½é3¥«·î´Ö¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¢¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼±þ±çÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¡£¸ýºÂ³«ÀßÆü¤«¤é¡¢¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞÁë¸ý¤«¤é¤ÎÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
¢¡¥¹¥ë¥¬¶ä¹Ô¡¡Å¹ÊÞ¸ÂÄê¡ÖÄê´üÍÂ¶â ÁÏÎ©130¼þÇ¯´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ò½ü¤¯Á´Å¹¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£¤¹¤Ç¤Ë¸øÅªÇ¯¶â¤äµëÍ¿¤Î¼õ¼è¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÍÂÆþ³Û¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü1Ç¯¤â¤Î¡¦3Ç¯¤â¤Î¡¦5Ç¯¤â¤Î¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸¶â³Û1300²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î20Æü¡Á12·î30Æü¡£
²òÌó¾ò·ï¤Ï¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â¤Î¤ß¤òÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤È¡©Äê´üÍÂ¶â¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÂÆþ´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤è¤ê¤â¶âÍø¤¬¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ëþ´ü¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÃæÅÓ²òÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿»þ¤Î¶âÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃæÅÓ²òÌóÍøÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
²òÌó¾ò·ï¤Ï¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â¤Î¤ß¤òÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶âÍø1.00¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍø1.00¡ó¤Ç1Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢500Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç5Ëü±ß¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç3Ëü9843±ß¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)