2ÅÙ¸«¤¹¤ë²ñÄ¹¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤Î¥Ê¥ò¤¬¡¢¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¿ÍÊª¤ÈÁø¶ø¤·¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü²Æì¤«¤é¤Îµ¢¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¸å¤í¤ÎÀÊ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¶öÁ³¾è¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¶ÛµÞ¤ÇÆ°²è²ó¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë±©ÅÄ¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤Ë¶öÁ³¥Ð¥¹¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤³¤ì¤Ç2²óÌÜ¡£ ¤¢¤ó¤Þ¤ê¾è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤ÎÁø¶øÎ¨ÉÝ¤¤¡×¤È¡¢¥Ð¥¹Æâ¤Ç¼«¿È¤Î¿¿¸å¤í¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢Âçß·ÆØ»Ë¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Ê¥ò¤Ï¡Ö²ñÄ¹¡¢²ñÄ¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤¤¤¿Âçß·¤Ï¥Ê¥ò¤Î´é¤ò¸«¾å¤²¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£±©ÅÄ¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤Ï2²óÌÜ¤ÎÁø¶ø¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¥Ê¥ò¤Ï¡Ö¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼ê·èÄê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÄ¾¸å¤ËÁ´¤¯±ï¤Î¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡Ä¾Ð ¤¹¤³¤ä¤«¤Ç¤¢¤ì¡Ä!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂÇ¼ó¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤À¤«¤é ¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ2000km°Ê¾åÎ¥¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âµ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¡Á ¤¿¤Ö¤ó¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Î°áÉþ¤Î¸ü¤ß¿¿µÕ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¥ò¤â¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤È²Æì¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤ÎÁø¶øw ËÌ³¤Æ»¡¢Àã¹ß¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è!²Æì¡¢³¤Æþ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ø¥É¥Ð¥ó¤·¤Æ¤¿¤è!¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¹ç¤¦¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Íw ¤Û¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¹ñ¤Ç¤¹¤Í¼¡¡¢Áø¶ø¤·¤¿¤éÌÛ¤Ã¤ÆÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö2ÅÙ¸«¤¹¤ëÂçß·²ñÄ¹¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ê¥ò¤µ¤ó¤È²ñÄ¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¹â!¾Ð ²ñÄ¹¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ê¥ò¤µ¤ó¤¬¥¬¥Á¤Ç¶ÛµÞ¤Ç²ó¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¼ÖÆâ¤ä¤«¤éµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¾®À¼¤Ê¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤!¡×¡Ö¥Ê¥ò¤µ¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤Î²ñÄ¹¤ÎµóÆ°Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÑÈË¤Ë¹Ô¤²ñ¤¦¤Î¤Ï¤´±ï¤¬¤¢¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£