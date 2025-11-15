¡Ö20Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤«¤È¡Ä¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×46ºÐ¤Î°ÂÀ¾¤Ò¤í¤³¤¬´°Á´ºÆ¸½¡ªà¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óá¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¡×¡ÖËÜÎÎÈ¯´ø´¶¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤ËÇÉ¼êÈ±¤ËÇÉ¼ê¤ÊÉþ¤³¤½ºÇ¶¯¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÀ¾¤Ò¤í¤³(46)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê¿À®¤Î»þÂå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥®¥ã¥ë»Ñ¤òá´¤é¤»¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ÇSNS¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¡Ù¡Ø¥®¥ã¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»¨»ï¤Î´ë²è¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¥®¥ã¥ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯¤´¤í¤Ëà¥®¥ã¥ë¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É³èÌö¤·¤¿°ÂÀ¾¤Î²û¤«¤·¤¤»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö20Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡Á!¥ä¥Ð¤¤!¡×¡ÖÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤ËÇÉ¼êÈ±¤ËÇÉ¼ê¤ÊÉþ¤³¤½ºÇ¶¯¡×¡Ö¤ª¡¼²û¤«¤·¤¤¡¼¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¡×¡ÖËÜÎÎÈ¯´ø´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£