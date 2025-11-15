¡Ö¤¨¡ª¤¨¡ª¡ª¡×¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡¢ÈÖÁÈ¹ðÃÎ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¡Ö¸µÃ¶Æá¤¬¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ä¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¥á¥ó¥Ä¡×¡Ö¥«¥ª¥¹¡ª¾Ð¡×
¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥«¥ª¥¹¡ª¾Ð¡×¹ðÃÎ¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2023Ç¯Î¥º§¤·¤¿¸µÉ×¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤ò»ý¤ÄÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤Î¹ðÃÎ¼Ì¿¿¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖAmazon prime¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó2025¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡ÖºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó2025¡×(11·î21Æü20»þ¡ÁÇÛ¿®)¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿½Ð±é¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¹õÌÚ¤ÎÂ¾¤Ë¸µKAT¡¼TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¡¢SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡ÖÂ¨¶½¥³¥ó¥È¡×¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëµæ¶Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¡¢¹õÌÚ¤Ï¡ÖÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤ë·Ý¿Í¤µ¤óÃ£¡Ä¤Û¤ó¤Ã¤È¤ËÂº·É¡£¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤â¤¦¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö11·î21Æü20»þÇÛ¿®³«»Ï¡£·Ý¿Í¤µ¤óÃ£¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¤¼¤Ò¡ª¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¨¡ª¤¨¡ª¡ª¥á¥¤¥µ¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡ª¡ª¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¤è¤í¤·¤¯♡¡×¡Ö¸µÃ¶Æá¤¬¸µ¡¹¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄï¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÀÖÀ¾¤¯¤ó¤¬¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥«¥ª¥¹¡ª¾Ð¡×¡ÖÃÏÌ£¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¥á¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤Ë¥á¥¤¥µ¤Á¤ã¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ó¤ÎÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï¡¢¡ÖKAT-TUN¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼ÀÖÀ¾¿Î(10Ç¯Ã¦Âà)¤È2012Ç¯·ëº§¡£¡ÖKAT-TUN¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSixTONES¡×ÅÄÃæ¼ù¤Î·»¡¦ÅÄÃæÀ»(13Ç¯Ã¦Âà)¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹õÌÚ¤Ï¡¢ÀÖÀ¾¤È23Ç¯Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£