¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó ºî¶Ê¼ýÆþ¤Îà¥«¥é¥¯¥êá¤òÂçÃÀ¹ðÇò¡Ö£¸³ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿ÀÍÍ¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£¸£°£°¶Ê°Ê¾å¡¢ºî¶Ê¤·¤¿¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Ï¡Öà¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Ï³Ú¶Ê¤òÍê¤à¤È¡Ê¥®¥ã¥é¤¬¡Ë¹â¤¤¤ä¤í¤¦á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¶Ê¤Ã¤Æ²Î»ì¤Èºî¶Ê¤ÏÁ´Éô°õÀÇ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çä¾å¤«¤é¤Î¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤·¤«¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¡Ö¼êÉÕ¶â¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡Ö£¸³ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢°õÀÇ¤âÁ´Á³Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê¤Î£²³ä¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤ë¤ä¤Ä½ñ¤¯¤ó¤Ç¡×¤È£²³ä¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¡Öà¤³¤Î¿Í¡¢³ÎÄê¤ÇÇä¤ì¤ë¤ä¤óá¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤È¤«£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡Ê£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Í£Å£Î£Ô¡Ë¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼Íè¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Ï¡ÖºÇ¹â¡ª¡¡¾®Ìö¤ê¡¢¾®Ìö¤ê¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡