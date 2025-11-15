◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第1戦 日本―韓国（2025年11月15日 東京D）

野球日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29）が15日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦に「4番・DH」で先発出場。4回の第2打席で代打を送られ交代した。

2本の本塁打で3点を失った直後の4回だった。3番・森下が打席に立っても岡本はベンチから動かない。そして、1死一塁で4番に打席が回ると、ベンチから井端監督が出てきて代打・中村悠平を告げた。

ざわめく東京D。その中で打席に立った中村は、相手先発右腕・郭彬（クァク・ビン）が投じた5球目のスライダーを捉え左翼線を破る二塁打でチャンスを広げた。続く牧が左前に適時打を放ち逆襲の1点。さらに、2死二、三塁からチーム初安打を放っていた7番・西川が相手2番手・李ロウンから右翼線を破る2点適時打を放ち試合を振り出しに戻した。

岡本は2回に先頭で迎えた第1打席は中飛だった。なお、岡本が侍ジャパンで4番に座るのは2019年3月10日の強化試合・メキシコ戦に「4番・一塁」で先発出場して以来6年ぶりだった。