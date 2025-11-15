´Ú¹ñ¤¬2¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ç3ÅÀÀèÀ©¡¡ÂÐ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï9Ï¢ÇÔÃæ¡¡ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤òÁ°¤ËÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ê¤ë¤«
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡´Ú¹ñ¡½ÆüËÜ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡3²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñÂÇÀþ¤¬4²ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬2ÈÖ¼ê¤Î¿¹±º¡Ê¹Åç¡Ë¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤Î¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯2ÈÖ¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î3µåÌÜ¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤ò¤È¤é¤¨¡¢º¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤¬Æâ³ÑÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤à2¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ç3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï17Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë9Ï¢ÇÔÃæ¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï15Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î½à·è¾¡¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸CÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WBC¤Ç4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¼ÂÎÏ¤òÂ¬¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï8¡¢9Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¡¢WBC£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ë¥Á¥§¥³¤ÈÀï¤¤Ï¢¾¡¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð24ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆüËÜÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£