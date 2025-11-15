純粋に彼氏のことを愛していたのに、実は既婚者だったと知ったらショックですよね。男性が嘘さえつかなければその恋愛は始まらなかったのに、知らない間に不倫をしてしまったことで最悪な展開になるようで……？ 今回は、騙され不倫にあった女性が彼氏を恨んでいる話をご紹介いたします。

既婚者だった

「年上の彼氏とはバツイチだと知った上で、付き合っていました。奥さんとは1年前に別れたそうですが、私はバツイチであろうと彼氏のことが好きだったので付き合うことを決めたんです。

順調に交際が続いていたある日、突然知らない女性に声をかけられました。その人は私のことを睨みつけて、『夫の不倫相手の◯◯さんですよね？』『どうですか？』『小さい子どもがいる家庭を壊してまでする恋愛は楽しかったですか？』と言われたんです。最初は言っている意味がわからなかったし、人違いをしているのだと思ったけど、話を聞くとどうやら彼氏はバツイチではなかったみたい。しかも子どもまでいたなんて……。私は知らない間に不倫をして、人の家庭を壊していたようです。

彼氏は『夫婦仲は終わってたから』と言い訳をしてきたけど、離婚届を出していない以上、不倫であることに変わりないですよね……。嘘をついた彼氏のことを今でも憎んでいます」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 既婚者であることを隠して恋愛をするなんて、卑怯ですよね。2人の女性を傷つけたことを心の底から反省してほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。