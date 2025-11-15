ふわっと動くだけで印象が変わる。“おば見え”を回避する【大人のゆる巻きヘアアレンジ】
髪を巻くと、なぜか「頑張ってる感」や「老け見え」につながってしまう…。この大人世代のヘアスタイリングで起こりがちな悩みは、実は“巻き方”と“動きのつけ方”がポイント。ぐっと強く巻くよりも、毛先がふわっと揺れているくらいの“さりげなさ”が、上品で今っぽい若見えヘアを叶えます。そこで今回は、忙しい朝でも簡単にできて、秋冬コーデにもなじむ【大人のゆる巻きヘアアレンジ】を紹介。自然体で、でもきちんと見える髪で印象を更新しましょう。
毛先に空気を含ませる“ゆるカール”で軽さをつくる
大人世代の髪は、強く巻きすぎると一気に“作り込んだ”印象に。重たさや古さにつながってしまいます。まずはアイロンを髪の中間から軽くすべらせるように動かし、毛先だけにふわっと丸みをつけるイメージです。
“カールを作る”のではなく、髪に空気を含ませる感覚がポイント。仕上げにオイルを少量だけ毛先中心になじませると、ツヤとまとまりが生まれ、柔らかい印象に整います。
低めのひとつ結びで“余白”をつくる
ひとつ結びアレンジは、結ぶ位置が印象を決めるポイント。高い位置で結ぶと元気すぎて見えたり、逆にきっちりまとめすぎると生活感が出やすいもの。
襟足に近い低めの位置でそっとまとめると、首元に自然な余白が生まれ、落ち着いた上品さが引き立ちます。きつく締めすぎず、少しだけゆとりを残してまとめることで、「頑張っていないのにきれい」な、大人の余裕が漂います。
仕上げは“ツヤと空気感”を共存させる
最後の決め手は、全体の空気感。スタイリング剤をつけすぎると重たく見え、つけないとパサついて見えるため、毛先だけにごく少量のオイルかバームを。中間から根元はあえて触らないのがポイントです。
動きはあるのに、やりすぎていない。その“さりげなさ”こそが大人の品と若見えを引き出します。
ふわっと動く髪は、それだけで印象に軽さとやわらかさを与えてくれます。巻きすぎず、力を抜くことで、自然体でも洗練された雰囲気に。明日の朝、いつもの仕上げに“ほんの少しの空気”を足してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
