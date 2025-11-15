¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡Ä¡×ÃËÀ¤¬´Ø·¸¤òÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëLINE¥¹¥¿¥ó¥×
¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëLINE¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬´Ø·¸¤òÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢»È¤¦Áê¼ê¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡Ã¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê
Ì¾Á°Æþ¤ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï½÷À¤Ë¿Íµ¤¡ª
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÑÈË¤Ë»È¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ë¡Ö¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¹¤®¤ë½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤¬¤Á¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ´Ø·¸¤òÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤
LINE¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤ï¤ì¤¿»þ¤â¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÊÖ¿®¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾ì°ã¤¤¤Ê¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤è¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
LINE¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÃÃËÀ¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÃËÀ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¡ÖÀú¤é¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢´Ø·¸¤òÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÍÍ»Ò¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÅö¤Ë¿Æ¤·¤¤Ãç¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ø·¸¤¬Àõ¤¤¾õÂÖ¤ÇÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤¦¤Î¤ÏNG¡£
ºÇÄã¤Ç¤â¡¢Èà¤¬¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤«ÇÄ°®¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÃÇ¯Îð¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Ç¯Îð¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤¦¤È¡¢ÃËÀ¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡Ö¼ã¼Ô¸ÀÍÕ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÎ®¹Ô¤ê¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤¬»È¤¦¤È¡ÖÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡Ä¡×¡Ö¼ã¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬Ç¯²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ç¤âÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ï¥¦¥±¤¬¤è¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¼«Ê¬¤ÎÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¡¢°ìÅÙ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·¤³¤ì¤é¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢º£¸å¤ÏÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£
ÃËÀ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´Ø·¸À¤¬ÃÛ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌµÆñ¤Ê¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
