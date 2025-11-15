BE:FIRST¥ì¥È¥í¤Ê°áÁõ»Ñ¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¸ø³«¡ª¹±Îã¤ÎMANATO¤ª¤Õ¤¶¤±¥Ýー¥º¤Ë¤âÃíÌÜ
¢£¥Ð¥ó¥É¡õ¥³ー¥é¥¹¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¡ØM¥¹¥Æ¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È①～④
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢BE:FIRST¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£BE:FIRST¤Ï11·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
BE:FIRST¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥ì¥È¥í¤Ê¿§Ì£¤ä·Á¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À6¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Ð¥ó¥É¡õ¥³ー¥é¥¹¥á¥ó¥Ðー¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿Âç½êÂÓ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢6¿Í¤Î¥Ýー¥º°ã¤¤¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿BE:FIRST¸ø¼°Instagram¤Ç¤ÏÆ±°áÁõ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹±Îã¤ÎMANATO¤ª¤Õ¤¶¤±¥Ýー¥º¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£