元NHKアナウンサーの中川安奈が11月13日、Xを更新。そこでのセクシーな投球ポーズが話題となっている。

「この日、中川さんは《NPB AWARDS 2025 第一部、第二部ともに司会を務めさせていただくことになりました!!》と投稿し、続けて《チケットも発売中ですので、みなさまもぜひ会場で》とポストしました」（芸能記者）

「NPB AWARDS」は日本野球機構の年間表彰式。各球団の主力選手が集まり、その年度のリーグ戦の各タイトルを表彰する、野球界でもっとも権威ある表彰式だ。その告知の際、添えられた彼女の写真にXユーザーの視線は集中した。

「黒の細身パンツに、おなかがチラリと見えるミニ丈トップス、カーディガンを羽織った装いで、抜群のスタイルを披露しました。野球の投球動作『ワインドアップモーション』で、まさにいまからボールを投げようとするポーズです」（同前）

両腕を頭上に上げ、体を反らせることで、美しいボディラインが際立っている。

「この日、彼女はInstagramでも同じようなショットを投稿し、《始球式の特訓を思い出しながらポーズをとってみました》とつづっています。9月に、中川さんは人生初の始球式を経験しており、そのときもワインドアップからツーバウンド投球を披露していました」（同前）

XやInstagramのコメント欄には、

《どストラーイク》

《世界一美しい投球フォーム認定です》

といった声が寄せられている。NHK時代はその抜群のプロポーションで“NHKの峰不二子”の異名をとった中川だが、スポーツには造詣が深い。芸能プロ関係者が語る。

「中川さんは2016年にNHK入局後、秋田、広島を経て2020年に東京アナウンス室へ移りました。『サンデースポーツ』のキャスターをはじめ、東京五輪、パリ五輪の中継キャスターも務めました。2025年3月末に退局し、4月からホリプロに所属しましたが、その籍は『スポーツ文化部』。あくまでスポーツアナという立ち位置です」

フリーになってから初のレギュラーも、フジテレビ往年の名物番組『プロ野球ニュース』の連動番組である『プロ野球ニュース 月間好プレー』（BSフジ）というスポーツニュース番組だ。

「今回、彼女はInstagramで《NHK時代、スポーツキャスターとしてずっと見ていたNPB AWARDSに参加できるなんて光栄。心を込めて臨みたい》と意気込みを覗かせました。ファッションなどが話題になりがちですが、しっかりとスポーツを勉強してきたことが生きています」（同前）

フリー転身半年で、大型イベントの司会に抜擢された中川。これからさらに飛躍しそうだ。