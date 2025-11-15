俳優の佐藤健（たける）が、11月12日にInstagramを更新し、緑髪への“イメチェン”姿をアップし反響を呼んでいる。

「サングラス姿の佐藤さんは、ツンツンに立たせた緑色の髪に、耳にはピアスをつけ、ちょっとやんちゃでワイルドなイメージを感じさせるスタイルでした。さらに、滞在している韓国・ソウルは日本よりも寒いためか、暖かそうなカラフルなコートも着用していました」（スポーツ紙記者）

コメント欄には称賛の声が相次いでいる。

《好きすぎて窒息しそうです》

《かっこいい写真ありがとうございますやっぱり1枚目好きです青コートと青髪が映えますねー》

《健くんオーラがすごい溢れ出てますかっこいい》

佐藤は現在、音楽ツアーでアジアの各都市をめぐっている。

「『Netflix』で配信されているドラマシリーズ『グラスハート』に登場する、劇中バンド『TENBLANK』でヴォーカルの藤谷直季を演じています。これに合わせて、アジアの4都市をめぐるツアーの真っ最中です。11月1日に台北で最初の公演がおこなわれ、11月8日にはソウルでの公演があったので、その際にソウルの町並みを歩いて撮影されたのでしょう」（芸能記者）

佐藤は台湾の公演では、金髪へのイメチェンが話題となっていた。

「今回は、その金髪に緑色のカラーを入れた形でした。過去のInstagramの投稿をさかのぼると、1週間前はまだ金髪で、その後、緑色の髪となった姿が見られます。ソウル公演に合わせて“イメチェン”したのかもしれません。ツアーはこのあと香港、タイのバンコクと2公演が残っていますので、この先、どのような変化を遂げるかも楽しみです」（芸能プロ関係者）

佐藤にとって「TENBLANK」の活動は、単に劇中に出てくるバンドにとどまらず、本格的な音楽志向を感じさせるものだ。

「佐藤さんのInstagramには日本語ばかりでなく、英語のほか韓国語、中国語などのコメントも見られ、海外ファンの多さがうかがえます。今回のアジアツアーも、世界へ存在をアピールしたい本気度のあらわれなのでは」（同前）

俳優という枠を飛び越えた活躍をしてくれそうだ。