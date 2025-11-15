¿¿ÌëÃæ¤Ë¸½¤ì¤ë¡¢¤Í¤³¤·¤«¤¤¤Ê¤¤µÊÃãÅ¹¤È¤Ï¡Ä¡© ¡È¿©¤Ù¤ë¡É¤³¤È¤Ç¿´¤Î½ý¤òÌþ¤ä¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÊâ¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Í¤³¤¿¤Á¤¬¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¤Í¤³¤È¿Í´Ö¤Îå«¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Í¤³Ì¡²è¤Ë¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤Í¤³¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤ß¤ò½À¤é¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¡²è²È¡¦¤Í¤³¤Þ¤¡Ê¥ß¥å¡¼¥º¥ï¡¼¥¯¡Ë¤µ¤ó¡£º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÂåÉ½ºî¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿ÂçµÈ¤¸¤¤¤µ¤ó¤È°¦Ç¤Î¥¿¥Þ¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Í¤³¤Þ¤¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Í¤³¡ß¥°¥ë¥á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤Í¤³Ì¡²è¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡Ù¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Ë¡£¤Í¤³¤Þ¤¤µ¤ó¤Î¿·¶ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤Í¤³¤¬½¸¤¤¡¢Çº¤á¤ë¿Í´Ö¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡È¿¿ÌëÃæ¸ÂÄê¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡É¡£
¡½¡½¡È¿¿ÌëÃæ¤Ë¤Í¤³¤·¤«¤¤¤Ê¤¤µÊÃãÅ¹¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Í¤³¤Þ¤¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Í¤³¤Þ¤¡Ë¡§¡Ö¤Í¤³¡ß¥°¥ë¥á¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤´°ÍÍê¸µ¤ÎOZcomicsÊÔ½¸Éô¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»¨»ï¡ØOZmagazine¡Ù¤Ï¡¢¡ÈÆü¾ï¤òÎ¹¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä»¶ÊâÆ»¤ÎÃæ¤Ë¤â¡ÖÈ¯¸«¡×¤ä¡ÖÌþ¤ä¤·¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¡¢¡È¿¿ÌëÃæ¤Ë¤Í¤³¤·¤«¤¤¤Ê¤¤µÊÃãÅ¹¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö»ä¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¡Ö¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡×¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Í¤³¤Þ¤¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºîÉ÷¤ËÃ©¤êÃå¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Í¤³¤Þ¤¡§¼Â¤Ï¡¢¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¤òÉÁ¤¯¾¯¤·Á°¤Ë¡¢Êì¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Æ±ºî¤Ï¤É¤³¤«¡¢Êì¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÃ©¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¸«¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ë¤Ï¡¢±ôÉ®¤ä¿åºÌ¤ÎÍ¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Êì¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿³¨ËÜ¤Ï¤É¤ì¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¿åºÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½Ð¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½º£ºî¤Ï¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Êý¸þÀ¤Ç¡¢¤Í¤³¤ÈÎÁÍý¤ÎÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Í¤³¤Þ¤¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤ÏÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ä¡¢²á¤®µî¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤Æü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤¹Å¸³«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ °ìÊý¡¢¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡Ù¤Ç¤ÏÎÁÍý¤ò¡È¿©¤Ù¤ë¡É¤³¤È¤Ç¿´¤Î½ý¤òÌþ¤ä¤·¡¢ Ì¤Íè¤Ø¤ÈÊâ¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Í¤³¤¿¤Á¤¬¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸ÅÀîÍ¡¹á