¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãCROSS ROAD Fest¡äD¡ÇESPAIRSRAY¡¢¹ì¤«¤»¤¿Æ®¤¤¤Î²Î¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ö¥Á²õ¤½¤¦¤¼¡ª¡×
ÀÎ¼è¤Ã¤¿µÏÊÁ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£¤«¤Ä¤Æ³¤³°¥á¥¿¥ë¥Õ¥§¥¹¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¾¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¿D¡ÇESPAIRSRAY¤¬¡¢¿ë¤Ë¤³¤Î¡ãCROSS ROAD Fest¡ä¤ÇÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÓ¿§¤Î°ã¤¦D¡ÇESPAIRSRAY¤Ç¤¹(¾Ð)¡£Â¿Ê¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¼¤Ë¤·¤Æ¡È¤³¤³¡É¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤è¡£¹Ô¤±¤ë¤«¡ª°ì½ï¤ËÂÄ¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÂÄ¤Á¤è¤¦¤«¡ª¡×¡ÊHIZUMI¡Ë
1999Ç¯9·î¤Ë¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦HIZUMI¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Karyu¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦ZERO¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¡¦TSUKASA¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÏÆ°¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥¿¥ë¤ä¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î·ìÌ®¤òµâ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥á¥¤¥Éin¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥´¥·¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿D¡ÇESPAIRSRAY¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëV·Ï¤È¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÎ³Ú»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤¥Ð¥ó¥É¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¤Ï2004Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÅö»þ¤Î¹ñÆâ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤µ¤Û¤ÉÁ°Îã¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯³¤³°¤Ø¸þ¤±¤¿¡ÉVisual-Kei¤ÎÍ¢½Ð¡É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢D¡ÇESPAIRSRAY¤Ï2011Ç¯6·î¤ËÀË¤·¤¯¤â²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍýÍ³¤ÏHIZUMI¤¬¹¢¤ò¸Î¾ã¤·¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤ê¤ËÀÚ¼Â¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2014Ç¯¤Ë¸ÂÄêÉü³è¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ³ÊÅª¤ÊºÆ»ÏÆ°¤È¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÏHIZUMI¤¬¹¢¤Î¼£ÎÅ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éNUL.¤òµ¯¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Karyu¤¬Angelo¡¢ZERO¤ÈTSUKASA¤¬THE MICRO HEAD 4N¡ÇS¡¢Karyu¤ÈZERO¤ÈTSUKASA¤¬3¿Í¤ÇLuv PARADE¡¢¤µ¤é¤ËTSUKASA¤Ï±é²Î²Î¼ê¡¦ºÇ¾åÀî»Ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¥Ç¥£¥¹¥Ñ¤ÎÉü³è¡É¡£¤½¤ÎµÈÊó¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯5·î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡ãCROSS ROAD Fest¡ä¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËÂÐ¤·¡¢1999Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Ë¤«¤±Åö»þ¡È¥Þ¥Ë¥¢¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¶¸´îÍðÉñ¤·¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡ÔI want to broke mind¡Ä I was born again.¡Õ
´ñÀ×¤ÎÉü³è¥é¥¤¥ôËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¾ìÆâ¤Ë¥ÉÇú²»¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¶Á¤¤ï¤¿¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥»¥È¥ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖBORN¡×¡£¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶Ê¤Î°ìÉôÊ¬¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¤ä´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤¿¤¤¤È¤Î¤Ï¤«¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²Î»ì¤Î°ÕÌ£Åª¤Ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿è¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àµ¼°¤ËËë³«¤±¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡ÖTRICKSTeR¡×¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÁÊµáÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ²æ¡¹¤Î¼ª¤È¿´¤È¥«¥é¥À¤ÈÇ¾¿ñ¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ô²ò¤Êü¤Æ¡Õ¤Î»ì¤â¤ä¤¿¤é¤È´¶³´¿¼¤¯¡¢¤¤Ã¤ÈÈà¤é¼«¿È¤ÎÆâ¤ËÂÏÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¥é¥¤¥ô¶õ´Ö¤Ë¤Ï¤½¤ì¤³¤½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
TSUKASA¤ÎÃ¡¤½Ð¤¹¥É¥é¥à¤Î²»¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Îõ¤·¤¤²Ð²Ö¤¬¤¢¤¬¤ëÃæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖREDEEMER¡×¡£Karyu¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥ô¤Ë¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½ê¶¹¤·¤ÈË½¤ì²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È²¡¤µ¤¨¤¿¥×¥ì¥¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖForbidden¡×¡£°Å¹õÍ×ÁÇ¤Î¶¯¤¤²»Áü¤Ë¤Î¤»¤¿Á´±Ñ»ì¤ò¡¢HIZUMI¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ë²Î¤¤¤¢¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡ÖInfection¡×¡£ZERO¤¬Æ¬¤ò¿¶¤êÅÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¦¥É¤Ê²»¤Ç¶Ê¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀª¤¤¤ò¥Ö¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡ÖHuman-clad monster¡×¡£Ä°¤±¤¿²»¤Ï¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡Öº£Æü¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï²áµî¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤ª¤Þ¤¨¤é¤âËèÆü¤Ê¤Ë¤«¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡©¡¡º£Æü¤Ï²¶¤¿¤Á¤È¤½¤ì¤ò°ì½ï¤Ë¥Ö¥Á²õ¤½¤¦¤¼¡ª¡×¡ÊHIZUMI¡Ë
¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Éü³èº×¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÔÌ¤¤À¸«¤¨¤ÌÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¡Õ¤È¤¤¤¦»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë¶Á¤¤¤¿¡ÖMIRROR¡×¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÎHIZUMI¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶¯¤¤µ¤Ç÷¤ÎÞú¤ó¤ÀÆ®¤¤¤Î²Î¤½¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£º²¤´¤ÈÇ³¤ä¤¹¤è¤¦¤ËÈ¯¤µ¤ì¤ë²Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤é¤º¤È¤â¤³¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È³Î¿®¤¹¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ÍèÇ¯5·î4Æü¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡ª¡¡±«¤¬¹ß¤ëº¢¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢¼¡¤ÎÌóÂ«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Î´ò¤·¤µ¤¿¤ë¤ä¡£¡ÈÀäË¾¤È¸÷¡É¤È¤¤¤¦°Õ¤ÎÌ¾¤ò»ý¤ÄD¡ÇESPAIRSRAY¤¬¼¡¤ÎZepp DiverCity Tokyo¸ø±é¡ãRAPTURE¡ä¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î´¿´î¤Î°ìÌë¤Ë¤â¡¢º£¤«¤é¤ª¤ª¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¿ù¹¾Í³µª
»£±Æ¡ý½ï¼Ö¼÷°ì
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. TRICKSTeR
2. REDEEMER
3. Forbidden
4. Infection
5. Human-clad monster
6. MIRROR
¢£¡ãCROSS ROAD Fest¡ä
¡ÚDAY1¡Û11⽉15⽇(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open12:00 / start13:00
¡ÚDAY2¡Û11⽉16⽇(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open10:30 / start11:30
¢©261-8550 ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BARKS¡ãCROSS ROAD Fest¡ä¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ì¥Ý¡¼¥È
¢¡¡ãCROSS ROAD Fest¡ä ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡¡ãCROSS ROAD Fest¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¡ãCROSS ROAD Fest¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
»£±Æ¡ý½ï¼Ö¼÷°ì