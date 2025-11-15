「アクセ要らずで嬉しい！」【しまむら】大人可愛い♡「高見えトップス」

地味になりがちな秋冬コーデ。華やかさが欲しいなら、@chii_150cmさんが【しまむら】で見つけた「アクセサリー要らず」のトップスをチェックしてみて。首元や袖口のデザインが魅力的で、素材感も上品。プチプラながら高見えする大人可愛い一枚です。

女性らしさを詰め込んだベロアトップス

【しまむら】「TT*TOMベロアPO」\1,089（税込）

首元のリボンがアクセントになったトップス。アクセサリーなしでも華やかで、秋冬コーデの地味見えも回避できそう。光沢のある上品なベロア生地も、高見えをサポート。袖口にチュールがあしらわれているのも、目を惹くポイントです。リボンは首の後ろで結ぶなど、アレンジを楽しめます。

キュートなワンピ合わせも上品に決まりそう

ややシアー感のあるベロアトップスは、キャミワンピやジャンスカのインナーにもぴったり。ワンピースとレイヤードするときはリボンを後ろで結んで、胸元をすっきりと見せると◎ 後ろ姿も可愛く決まりそうです。光沢のあるベロア生地が上品なので、キュートなワンピースと合わせても甘くなりすぎず好バランスに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M