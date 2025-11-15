¡ÖºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ºÇ¶áÂç¤¤¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¤À¡£10·î26Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤ÈÈ±¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¸ª¤Ë¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ü¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤éÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÃ»¤¤¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ø¤Î¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î±óÆ£¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢7·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×½éÆü¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤Ç¡¢ÆÍÁ³¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¥Ü¥Ö¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢7·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË24»þ15Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¤«¤é¡Ö¤¢¤ìÃ¯¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤È±ÀÚ¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£10·î3Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¡ÖÈ±¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤´Ëþ±Ù¤Ê»ä¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎËþÂ´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¤Î»³²¼ÍÕÎ±²Ö¤â¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤È¥«¥Ã¥È¡£9·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×½éÆü¤ÎµÜ¾ë¸ø±é¤Ç¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Î»Ñ¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£Íâ21Æü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡È¥Ü¥Ö²¼ÍÕÎ±²Ö¡É¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÀÚ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡©¡¡¿´µ¡°ìÅ¾¤µ¤»¤¿¤¯¤Æ¡ª¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ç¿·¤¿¤Ê»ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥Ä¥¢¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤¡¡¢¤È¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡Æü¸þºä46¤ÎµÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢11·î4Æü¤Î¡Ö¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡Öº³ºÙ¤Ê¤´Êó¹ð¡£Á°È±¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤ËÀÚ¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÌ¤¤À¸«´·¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»ä¤â¤Ê¤Ë¤È¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤¬ºÝÎ©¤Ä¿·¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ý¯ºä46¤ÎÃ«¸ý°¦µ¨¤Ï¡¢10·î22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼Æþ¤ì¤¿¤è¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±ð´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤ÉÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹¥É¾¤À¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¸ÞÉ´¾ëçý±û¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mao.ioki.official¡Ë¡¢¡Ö±óÆ£¤µ¤¯¤é¡×¥Ö¥í¥°¡¢¡Ö»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷haruka.yamashita.official¡Ë¡¢¡ÖµÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡×¥Ö¥í¥°¡¢¡ÖÃ«¸ý°¦µ¨¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷airi.taniguchi.official¡Ë
