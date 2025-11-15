「ミスターキャンパス関西学院」ファイナリスト・高岡遼佑の素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/11/15】「ミスターキャンパス関西学院2025」エントリーNo.1高岡遼佑（たかおか・りょうすけ）さんのインタビュー。
学部／学年：法学部／3年
出身地：愛媛県
誕生日：10月2日
趣味：旅行、メイク、ヘアセット、ゲーム
特技：とびきりの笑顔
好きな食べ物：抹茶スイーツ、チョコ、辛いもの、麺類
好きな言葉（座右の銘）：一心不乱
最近ハマっていること：自撮りの研究です。本当に下手なので誰か教えてください。
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
コンテストに参加したきっかけは、去年ミスター関学のファイナリストとして活躍されていた榎並俊介さんを応援していて、「自分も彼のように人を勇気づけられる存在になりたい」と強く思ったことです。そして同時に、将来の夢である“自分らしさを肯定できる発信をするインフルエンサー”になるためには、このミスターコンテストへの挑戦が大きな近道になると感じました。憧れと夢の両方を原動力にして、この舞台で全力を尽くそうと決意しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
僕の強みは、負けず嫌いな性格で、一度やると決めたことには誰よりも全力で取り組めるところです。途中で諦めるのではなく、最後までやり抜く粘り強さと行動力が自分の武器だと思っています。その姿勢があるからこそ、どんな挑戦も前向きに受け止め、努力を積み重ねて結果に結びつけられると信じています。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
サプリメントは毎日飲むようにしています！
― 憧れの有名人はいますか？
永瀬廉（King ＆ Prince）さん、中島健人さん、花村想太（Da-iCE）さん、道枝駿佑（なにわ男子）さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
コンテスト活動の中で、思うように結果が出ずに自分の力不足を痛感して悲しくなった時期がありました。でもそんな時に、毎日欠かさず投票してくれる人や温かい言葉をかけてくれる人の存在に支えられ、「自分は一人じゃない」と気づくことができました。その瞬間から悲しみが希望に変わり、応援してくれる人のためにも最後まで全力で挑み続けようと強く思えるようになりました。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
僕の将来の夢は、まず関学ミスターコンテストでグランプリを獲得し、その先にある「ミスターオブミスター」でのグランプリにも挑戦することです。その舞台を通して、自分自身の努力や挑戦を証明するだけでなく、「自分らしさ」を肯定できる発信を届けていきたいと思っています。見た目や結果だけではなく、一人ひとりが持っている個性や生き方を大切にできるような発信をするインフルエンサーとして、誰かの背中を押せる存在になることを目指しています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、高岡さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢を叶える秘訣は、失敗を恐れず挑戦し続ける勇気と、自分を信じる心を持ち続けることだと思います。僕自身今大きな不安もありますし、うまくいかない時や迷う時もあります。でも、その一歩を踏み出した先にしか出会えない景色が必ずあるし、支えてくれる人の存在が大きな力になります。だからこそ、自分らしさを大切にしながら前に進み続ければ、必ず夢は形になっていくと信じています。
・コンテスト名：ミス・ミスターキャンパス関西学院2025 supported by TGC CAMPUS
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・主催団体：ミス・ミスターキャンパス関西学院実行委員会
・コンテスト実施日：2025年11月23日（日）
・WEB投票期間：2025年07月26日 10時00分〜2025年11月23日 12時00分
