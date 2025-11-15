香川照之の長男・市川團子、トライストーン所属 小栗旬が社長
【モデルプレス＝2025/11/15】歌舞伎俳優の市川團子が、芸能事務所「トライストーン・エンタテイメント」に所属することが分かった。11月15日、同事務所の公式サイトにて発表された。
同事務所は「この度、市川團子（五代目）が弊社トライストーン・エンタテイメントに所属する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表。「今後とも、皆様の変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
同日に團子本人も自身のInstagramを更新。「これからも変わらず、一生懸命に精進して参ります。皆様におかれましては、今後とも御指導、御鞭撻の程をお願い申し上げます」と伝えている。
なお、同事務所は俳優の小栗旬が社長を務めている。
市川團子は2004年1月16日生まれ、東京都出身。2012年6・7月新橋演舞場「ヤマトタケル」のワカタケルで五代目市川團子を名のり初舞台を踏む。歌舞伎俳優の市川中車（香川照之）の長男。（modelpress編集部）
◆市川團子、トライストーン所属
◆市川團子、父は市川中車（香川照之）
