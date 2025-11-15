歌手・鳥羽一郎の次男で歌手の木村徹二が１５日、東京・日本橋三井ホールで単独コンサート「木村徹二ＬＩＶＥ３〜アイアンファミリー集結！キミとアナタとそして俺〜」を開催した。

２０２４年９月以来、１年２か月ぶりの単独公演。初公開となった「雪唄」のピアノアレンジバージョンや、最新カバーアルバム「ザ・カバー３」の収録曲「ラヴ・イズ・オーバー」など、全２７曲を披露。約７００人を魅了した。

２０２２年１１月１６日にデビューし、この日は３年目最後の日。「１年間ごとに知らない曲を覚えたり、歌の幅だったり、毎日研究をして積み重ねた１年だったと思います。１年たっての進化、そして３年たっての進化、伸び率みたいなところを聴いていただけたら」と胸を張った。

来年の４月２日、３日に新橋演舞場で公演「木村竜蔵 木村徹二が歌う 板東玉三郎の世界」が開催される。木村から玉三郎へのコラボを持ちかけたそうで「玉三郎さんが聴いてこられたアメリカのスタンダードを中心に歌います。僕のステージはＭＣに重きを置いているんですけど、あえて封印して、歌を楽しんでいただけるステージにできれば。普段はガッツリ調理したものを提供しているんですが、その日に関しては食材の味というか、調理せずに皆さんに提供するようなコンサートに」と意気込んだ。