¡ÚºÊ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤â¤Ã¤È¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ëµã¤¯½÷À¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¤ÎÈá·à¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
»³Ìî¤·¤é¤¹(@shirasu00mori)¤µ¤ó¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯Ì¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥µ¤¯¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥Þ¥µ¤¯¤ó¤¬¿¦¾ì¤Î½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤ØÈ¯Å¸¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£²ó¤ÏÃø¼Ô¤ËËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£
¢£ºÊ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿¦¾ì¤Î½÷À¤È¤Î´Ø·¸
¸øÌ³°÷¤ÎÂ¼¾å¥Þ¥µ¥ë¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È·ëº§¤·¡¢½çÄ´¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Îº´Æ£¤æ¤ê¤³¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤æ¤ê¤³¤Ï¹âÂ´¤Ç¥Þ¥µ¥ë¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿µ¤¤Î¶¯¤¤½÷À¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¤æ¤ê¤³¤¬µëÅò¼¼¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¥Þ¥µ¥ë¤Ï¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÅÏ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢Í¥¤·¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤æ¤ê¤³¤Ï¡¢¥Þ¥µ¥ë¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡£Èà½÷¤ÎÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¤òÊ¹¤¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥Þ¥µ¥ë¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢¡Ö»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤â¤Ã¤È¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ï¡×¤ÈÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢¥Þ¥µ¥ë¤ÎºÊ¤ÏÂè°ì»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤ÇÌë¤ÎÀ¸³è¤¬¤´Ìµº»ÂÁ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¥Þ¥µ¥ë¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤æ¤ê¤³¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¡ÖËÜÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ø»ä¤¬ÊüÃÖ»Ò¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÏÃ¡Ù¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤¼Êì¿Æ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¡Ø¤Ê¤¼ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¼¹Ãå¤·¡¢¹×¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÊäÂ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È»³Ìî¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¤·¤ª¤ê¤¬Êì¿Æ¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥Þ¥µ¥ë¤Ïµ¤¤¬¶¯¤¤¤æ¤ê¤³¤«¤é¤Î¹¥°Õ¤òÃÇ¤ì¤ºÉÔÎÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤æ¤ê¤³¤Ï¤Î¤Á¤Ë·ëº§¤·¤ÆÊüÃÖ»Ò¤ÎÊì¿Æ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÇÈÍðËü¾æ¤ÊÈ¾À¸¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥µ¥ë¤ÎÉÔÎÑ¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ËÜºî¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä¤¬ÊüÃÖ»Ò¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÏÃ¡×¤â¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§»³Ìî¤·¤é¤¹(@shirasu00mori)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£