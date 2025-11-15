¡È¶âÈ±¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡É¹â¿ù¿¿Ãè¡¢²áµî¤Ë¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù
ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤Ç¶âÈ±¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦º´ÌÚÎ´ÆóÏº¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¹â¿ù¿¿Ãè¤¬¡¢ËÜºî½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º´ÌÚÎ´ÆóÏºÌò¤Î¹â¿ù¿¿Ãè
¤½¤ÎÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¹ÓÇÏ¤Ö¤ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤ò¸«»ö¤Ë¼ê²û¤±¡¢»³²¦¹ÌÂ¤(º´Æ£¹À»Ô)¡¢·ª¿Ü±É¼£(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤é¥Á¡¼¥à»³²¦¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿º´ÌÚÎ´ÆóÏº(¹â¿ù¿¿Ãè)¡£º£¤Ç¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥á¥¤¥óµ³¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¼çÎÏÇÏ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÈá´ê¤À¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¤Ø¤Î½é½ÐÁö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë·àÃæ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯Î´ÆóÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¿ù¿¿Ãè¡£º£²ó¤Ïµ³¼ê¤È¤¤¤¦ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÌòÀßÄê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÇÏ¤È¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëµ³¾è¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¡Ö¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤»¤ë¹â¿ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Ìò¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡û¡È¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡É¤¬Ìòºî¤ê¤Ø¤Î½õ¤±¤Ë
¡½¡½¹â¿ù¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº´ÌÚÎ´ÆóÏº¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ÈÂª¤¨¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇÏ¼ç¤Î¹ÌÂ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤ï¤ê¤È¥°¥¤¥°¥¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¿ÍÊª¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¾¡Éé»Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»×¤¤¤¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¤¬¡¢¾¡µ¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢µ³¼ê¤È¤¤¤¦ÇÏ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¿¦¶È¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÇÏ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ö»þ¤Ëµâ¤ß¼è¤ëÎ´ÆóÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¤Î´ë²è¤Ç¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦¤º¤¤¤Ö¤óÀÎ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÌòÎ©¤Ä¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ³¼ê¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë(ÇÏ¤Ï)ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¾è¤êÊý¤È¤«¤â¡ÖËº¤ì¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Áá¤¯´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¡¢µ³¼ê¤È¤·¤ÆÇÏ¤ÈÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤¬¾èÇÏ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¶¥ÇÏ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÏ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È¡¢ÇÏ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÏ¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¹â¿ù¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇÏ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯³§¤µ¤ó¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤ÏÍ¥¤·¤¯¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢Ë«¤á¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤âÀµÌÌ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¡È³Ð¸ç¡É¤Ç
¡½¡½Î´ÆóÏº¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿Âè4ÏÃÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸«»ö¤Êµ³¾è»Ñ¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö(¸¶ºî¼Ô¤Î)Áá¸«(ÏÂ¿¿)ÀèÀ¸¤â¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ´¶¤¸¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤â´Þ¤á²þ¤á¤Æ¡ØÆüÍË·à¾ì¡Ù¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤è¤ê¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢ÇÏ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î³»(¤¢¤Ö¤ß)¤ÎÆ§¤ßÊý¤Ï¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤ÎÊÜ(¤à¤Á)»È¤¤¤Ï¡×¤È¤«¤Î¤´»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â(¾Ð)¡¢¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½SNS¤Ç¤ÏÊÜ¤µ¤Ð¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´¶Ã²¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÎý½¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¾ïÅª¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¹ç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â»È¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢(¸½¾ì¤Ë)Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¡¢¤È¤¤¤Ä¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡û¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ÉµÒÀÊ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç
¡½¡½11·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤ÎGµ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Î·ãÆ®¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à»³²¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£5ÏÃ¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ä»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ìò¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Éé¤±¤¿»þ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ç¤â¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¹â¿ù¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæËÜ¤ä¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤«¤é°ìÈÖ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È·Ñ¾µ¡É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤¤¤ë¶¥ÁöÇÏ¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤Ë¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Çº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡È°ì¤Ä¤ÎÎò»Ë¤¬½ª¤ï¤ë»þ´Ö¡É¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦Âè6ÏÃ
¡½¡½11·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à»³²¦¤ËÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤äÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ëÃæ¡¢Î´ÆóÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Û¡¼¥×¤Îµ³¼ê¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤¬»×¤ï¤ì¤ë¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤ò¼´¤È¤·¤¿»³²¦²È¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£6ÏÃ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ëÍÇÏµÇ°¤Ç¤Î·ãÆ®¡ª¡¡¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ÏÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤¬(¾Ð)¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î°ì¤Ä¤ÎÎò»Ë¤¬½ª¤ï¤ë»þ´Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS
º´ÌÚÎ´ÆóÏºÌò¤Î¹â¿ù¿¿Ãè
¤½¤ÎÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¹ÓÇÏ¤Ö¤ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤ò¸«»ö¤Ë¼ê²û¤±¡¢»³²¦¹ÌÂ¤(º´Æ£¹À»Ô)¡¢·ª¿Ü±É¼£(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤é¥Á¡¼¥à»³²¦¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿º´ÌÚÎ´ÆóÏº(¹â¿ù¿¿Ãè)¡£º£¤Ç¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥á¥¤¥óµ³¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¼çÎÏÇÏ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë·àÃæ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯Î´ÆóÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¿ù¿¿Ãè¡£º£²ó¤Ïµ³¼ê¤È¤¤¤¦ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÌòÀßÄê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÇÏ¤È¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëµ³¾è¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¡Ö¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤»¤ë¹â¿ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Ìò¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡û¡È¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡É¤¬Ìòºî¤ê¤Ø¤Î½õ¤±¤Ë
¡½¡½¹â¿ù¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº´ÌÚÎ´ÆóÏº¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ÈÂª¤¨¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇÏ¼ç¤Î¹ÌÂ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤ï¤ê¤È¥°¥¤¥°¥¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¿ÍÊª¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¾¡Éé»Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»×¤¤¤¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¤¬¡¢¾¡µ¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢µ³¼ê¤È¤¤¤¦ÇÏ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¿¦¶È¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÇÏ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ö»þ¤Ëµâ¤ß¼è¤ëÎ´ÆóÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¤Î´ë²è¤Ç¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦¤º¤¤¤Ö¤óÀÎ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÌòÎ©¤Ä¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ³¼ê¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë(ÇÏ¤Ï)ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¾è¤êÊý¤È¤«¤â¡ÖËº¤ì¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Áá¤¯´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¡¢µ³¼ê¤È¤·¤ÆÇÏ¤ÈÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤¬¾èÇÏ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¶¥ÇÏ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÏ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È¡¢ÇÏ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÏ¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¹â¿ù¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇÏ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯³§¤µ¤ó¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤ÏÍ¥¤·¤¯¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢Ë«¤á¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤âÀµÌÌ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¡È³Ð¸ç¡É¤Ç
¡½¡½Î´ÆóÏº¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿Âè4ÏÃÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸«»ö¤Êµ³¾è»Ñ¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö(¸¶ºî¼Ô¤Î)Áá¸«(ÏÂ¿¿)ÀèÀ¸¤â¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ´¶¤¸¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤â´Þ¤á²þ¤á¤Æ¡ØÆüÍË·à¾ì¡Ù¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤è¤ê¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢ÇÏ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î³»(¤¢¤Ö¤ß)¤ÎÆ§¤ßÊý¤Ï¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤ÎÊÜ(¤à¤Á)»È¤¤¤Ï¡×¤È¤«¤Î¤´»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â(¾Ð)¡¢¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½SNS¤Ç¤ÏÊÜ¤µ¤Ð¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´¶Ã²¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÎý½¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¾ïÅª¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¹ç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â»È¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢(¸½¾ì¤Ë)Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¡¢¤È¤¤¤Ä¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡û¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ÉµÒÀÊ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç
¡½¡½11·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤ÎGµ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Î·ãÆ®¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à»³²¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£5ÏÃ¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ä»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ìò¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Éé¤±¤¿»þ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ç¤â¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¹â¿ù¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæËÜ¤ä¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤«¤é°ìÈÖ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È·Ñ¾µ¡É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤¤¤ë¶¥ÁöÇÏ¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤Ë¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Çº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡È°ì¤Ä¤ÎÎò»Ë¤¬½ª¤ï¤ë»þ´Ö¡É¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦Âè6ÏÃ
¡½¡½11·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à»³²¦¤ËÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤äÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ëÃæ¡¢Î´ÆóÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Û¡¼¥×¤Îµ³¼ê¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤¬»×¤ï¤ì¤ë¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¤µ¤ó¤ò¼´¤È¤·¤¿»³²¦²È¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£6ÏÃ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ëÍÇÏµÇ°¤Ç¤Î·ãÆ®¡ª¡¡¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ÏÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤¬(¾Ð)¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î°ì¤Ä¤ÎÎò»Ë¤¬½ª¤ï¤ë»þ´Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS