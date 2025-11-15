子犬の『乳歯』が抜けたので、記念撮影をしておこうとスマホを構えていたら…。まさかの可愛すぎる勘違いによってみせたトイプードルさんの仕草は記事執筆時点で68万回を超えて表示されており、4.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

子犬の『歯』が抜けたので記念撮影しようとした結果…

Xアカウント『@sisiomaru_inu』に投稿されたのは、トイプードル「ししおうまる（獅子王丸）」くんのお姿。

この日、獅子王丸くんの『乳歯』が抜け、記念に写真を撮ろうとしたという飼い主さん。

手のひらに抜けた乳歯を置いて、撮影しようとしたところ…向こう側にいた獅子王丸くんが可愛すぎる『勘違い』をすることとなったようです。

まさかの『可愛すぎる勘違い』に反響

お行儀よくおすわりをしていたという獅子王丸くん、飼い主さんが手のひらを上に向けて開いたため、どうやら『おて』の合図だと勘違いしたのか、キリッとおててを上げたのだそう。

手のひらの上に置かれた乳歯、ピンとおててを上げる獅子王丸くん、『この歯はだれの？』『はーい！ぼくのです！』なんてやり取りを連想させる可愛い光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛い勘違い」「愛おしドッグ」「かわいいね」「勘違い必死！かわいい」「お手しちゃってるの可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

生後約半年の男の子♡

獅子王丸くんは、現在生後半年のわんぱくなトイプードルの男の子。乳歯が抜けたり、少しずつ毛の色がシルバーに変化したり…日々、たくさんの成長を見せてくれるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らし、成長する獅子王丸くんのお姿はトイプードルの魅力と癒やしを発信し続けています。

