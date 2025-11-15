12Ï²¤Î38ºÐ½¢³èÀ¸¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¿ÍÊª¤¬¡ÄÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬¸«¤Ä¤á¤ë´õË¾¤ÎÊª¸ì¡Ö´ó¤êÅº¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿Í¤ÏÆ°¤±¤ë¡×
¡üÌÌÀÜ¤Ë¤µ¤¨¿Ê¤á¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
½÷Í¥¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9Æü¡¦16Æü2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¤Î¡Ö12Ï²¤ÎÁáÂçÀ¸ 38ºÐ¤Î½¢³è¡ÁËÍ¤ËÆâÄê¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¡£12Ï²¤ÎËö¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ø¹ç³Ê¤·¡¢38ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤ª¡È¿·Â´¡É¤È¤·¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ËÄ©¤àÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¦¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦°ëÌî¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¡È´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤âÈ¿Å¾¤¹¤ë¡É¡£¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢Â¿Éô¤Ï²¹¤«¤¯¸«¤Ä¤á¤¿¡½¡½¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò
¡ûÃÏÊý´ë¶È¤Ë³èÏ©µá¤á¡¢Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇÅçº¬¤Ø
12Ç¯¤ÎÏ²¿ÍÀ¸³è¤ÎËö¡¢30ºÐ¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹¤¤³ØÀ¸À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½¢¿¦³èÆ°¤ÏÇ¯Îð¤ÎÊÉ¤Ë¤âÁË¤Þ¤ì¡¢°ì¸þ¤Ë¿Ê¤àµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£½ñÎàÁª¹Í¤ÏÍîÁª¤ÎÏ¢Â³¡£ÌÌÀÜ¤Ë¤µ¤¨¿Ê¤á¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤¬¡¢Âç³Ø¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëOB¤Ç¡¢½÷»ÒÂç¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÈÂçÀèÇÚ¡É°ëÌî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸ÄÊÌ»ØÆ³¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
12Ï²¤È¤¤¤¦²áµî¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹²á¤®¤¿³ØÀ¸À¸³è¡£¼ºÇÔ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë²¿¤ò¸ì¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤º¡¢¤É¤¦¼«¸ÊPR¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Ë¬¤ì¤¿¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥È¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£Åìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÃÏÊý´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Åçº¬¸©¤Î´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö°ìÅÙ¡¢Í·¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ë¡¢ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Î¿´¤ÏÆ°¤¯¡£Ìë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇÅçº¬¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡û8Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÅÁÀâ¤Î¿Í¡×¤Ë
38ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¡È8Ç¯À¸¡É¤ÎÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢³ØÆâ¤Ç¤âÍÌ¾¿Í¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¸åÇÚ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Î¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àµµ¬¸ÛÍÑ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ¯¤¯Æ»¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¿·Â´¡É¤ÎÀÚ¤ê»¥¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö½é¤Ï½ÐÈÇ´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡Ö½¢¿¦¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¡£¼ÒÄ¹¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë¡Ö°ìÅÙÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤é?¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ìµ¤»ý¤Á¤¬·¹¤¤¤¿ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢½¢³è¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ëÌî¤µ¤ó¤Ë¡¢ÍÉ¤ì¤ë¿´¾ð¤òÁÇÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¸åÊÔ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀÐ¹õ¤µ¤ó¤ÎËÜ¿´¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ëÂ¿Éô¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î°ëÌî¤µ¤ó¤Ø¤ÈÃí¤¬¤ì¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤·¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë°ëÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ëÌî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÈÝÄê¤»¤º¡¢´ó¤êÅº¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿Í¤ÏÆ°¤±¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢°ëÌî¤µ¤ó¤òÍê¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¹¤ë¡È¸åÇÚ¡É¤¬Áý¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡ü¡È¤Þ¤À²¿¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í
¶È¼ï¤ä¶ÈÂÖ¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹¤é¤¯ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¤Ï°ìµ¤¤Ë¹¥Å¾¡£40ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢À¤³¦¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¹¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡£
Â¿Éô¤Ï¡Ö¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¡È¼å¤ß¡É¤¬¡È¶¯¤ß¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£39ºÐ¤Ç¤â¼ã¼ê¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð´õË¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¡È·ÑÂ³ÎÏ¡É¤³¤½¤¬»ä¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡Ù¤È¼«¸ÊPR¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¡¢¥¦¥½¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½¢³è»ñ¶â¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ì¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Îµ®½Å¤Ê¥«¡¼¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÇä¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÁ°¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿Â¿Éô¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤¦¤Á¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½¼ÂÅª¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«¥æ¡¼¥â¥é¥¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤é¤·¤¤°ìËë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐ¹õ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÜ¿´¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿Â³ÊÔ¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡È¤Þ¤À²¿¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ûÉ×¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÉÛ¶µ¡ÖÂç¹¥Êª¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡×
º£²ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÀÐ¹õ¤µ¤ó¤ÈÂ¿Éô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ëè½µ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¸«¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤à¤Î¤¬¼ñÌ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿Éô¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë»ä¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä(¾Ð)¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤Ä¤Ä¡¢ÈÖÁÈ¤ò°¦¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
º£¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¿Éô¡£
¡Ö(10·î5Æü¡Á11·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿)30¼þÇ¯¤Î²áµî¤Î¿¶¤êÊÖ¤êÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤ÎÂç¹¥Êª¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤È·ëº§¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤¬²È¤ÇÈÖÁÈ¤ÎÏ¿²è¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã¶Æá¤¬¡Ø²¿¤³¤ì!?¡Ù¡Ø¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¤òÆüÍË¤ÎÃë´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ä!¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì°ÊÍè¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¡Ø¥µ¥ó¥µ¡¼¥é¡Ù¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÀ¸¤¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡üÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£02Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£05Ç¯¡¢±Ç²è¡ØHINOKIO¡Ù¤È¡ØÀÄ¶õ¤Î¤æ¤¯¤¨¡Ù¤ÇÂè48²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£09Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ä¤Ð¤µ¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤Èà½÷¡Ù¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤Î²ÈÀ¯É×¥Ê¥®¥µ¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»!¡Á¡Ù¤Ê¤É¡£ÂÔµ¡ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡Ù¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´ü Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
ÅÏî´Îè»Ò ±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¡¢¿·Ê¹¼Ò¡¢WEBÊÔ½¸Éô¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥³¥é¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢WEB¡¢»¨»ï¡¢·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¾¦ÉÊ¥í¥´¤ÎÉ®Ê¸»ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤É¤â¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
帰活で岩手を訪れた石黒さん
(C)フジテレビ
