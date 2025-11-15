°¦É²¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¤¬50kg¤Î¥Þ¥°¥í¤ò¹ë²÷¤Ë²òÂÎ¡¡¡Ê»³·Á¡¦´¨²Ï¹¾»Ô¡Ë
´¨²Ï¹¾»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤¤ç¤¦¡¢°¦É²¸©¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÍÜ¿£¥Þ¥°¥í¤òPR¤¹¤ë²òÂÎ¥·¥çー¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°¦É²¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¤¬50kg¤Î¥Þ¥°¥í¤ò¹ë²÷¤Ë²òÂÎ¡¡¡Ê»³·Á¡¦´¨²Ï¹¾»Ô¡Ë
´¨²Ï¹¾»Ô¤Î¡Ö¥Õー¥É¥»¥ó¥¿ー¤¿¤«¤¸µÄ®Å¹¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï50¥¥í¤â¤¢¤ë¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤Ç¤¹¡£
²òÂÎ¤·¤¿¤Î¤Ï°¦É²¸©¤Î±§ÏÂÅç¿å»º¹â¹»¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ2¿Í¡£ÄÌ¾Î¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¬ー¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²òÂÎ¥·¥çー¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÍÜ¿£¥Þ¥°¥í¡ÖËÜËî¤Î¶Ë¤ß¡×¤ä¡Ö¤ß¤«¤ó¥Ö¥ê¡×¤Ê¤É¤òPR¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£²ÚÔú¤Ê»Ò¤¬¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¥Þ¥°¥í¤òÎÏ¶¯¤¯²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¡£¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢º£Ìë¤Ï¥Þ¥°¥íÐ§¤Ç¤¹¡£¡×¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¬ー¥ë¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ë¥×¥ë¤·¤Ê¤¬¤é»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ë¡£ÍÜ¿£¤Î¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¿§ÌÜ¤È¤«¿§ÊÑ¤ï¤ê½¤ß¤ò²þÎÉ¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÚËÜËî¤Î¶Ë¤ß¡Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤Ï¤¢¤¹¡¢»³·Á»Ô¤Î¡Ö¥Õー¥É¥»¥ó¥¿ー¤¿¤«¤Æî¸¶Å¹¡×¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£