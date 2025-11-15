TUY

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¤Ï»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¼·¸Þ»°¤Ç¤¹¡£»³·Á»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤ÈÀ®Ä¹´ê¤¤¡¡¼·¸Þ»°·Ø¡¡»³·Á»Ô¤Î¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤®¤ï¤¦¡Ê»³·Á¡Ë

¿Æ¤Ë¼ê¤ò°ú¤«¤ì¡¢»²Æ»¤òÊâ¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¥¹ー¥Ä¤äÃåÊª¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤ª¤á¤«¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¼·¸Þ»°·Ø¤Ï»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤ÈÀ®Ä¹¤ò´ê¤¤¡¢3ºÐ¡¢5ºÐ¡¢7ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬11·î15Æü¤Ë¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£

»³·Á»Ô¤Î¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¤ÏÅÚÍËÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸áÁ°Ãæ¤À¤±¤Ç40ÁÈ¤Û¤É¤¬»²ÇÒ¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬Âç¤­¤ÊÉÂµ¤¤»¤ºÀ®Ä¹¤·¤Æ´ò¤·¤¤¡×Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤É¤óÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤ß¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áý¤¨¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Í¡×¡¡Q¤³¤Î°ìÇ¯¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¾®³Ø¹»£±Ç¯À¸¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤­¤¿¡×Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤âÂç¤­¤«¤Ã¤¿¤¬º£¤âÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ³Ø¹»¤â³èÈ¯¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×


¶­Æâ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£