¸µ¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÍ°Â°É²Ì¤µ¤ó¤Ï11·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ°Â°É²Ì¡¢¡ÈÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¤òÈäÏª¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ë¤â¤â¤«¤Á¤ã¤ó¤ò¤¤¤Ä¤âÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤à¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ã¡×¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë³Ê¹¥åºÎï¡×¡Ö°Î¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°É²Ì¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ö°É²Ì¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡×Í°Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Á¤é¤ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥à¤Ç¤Ï¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ë¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¤â·ç¤«¤µ¤º¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸¡½à1µé¹ç³Ê¤òÊó¹ð¡ª¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÍ°Â¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç8·î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡Ä±Ñ¸¡½à1µé¡¢¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤âÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÅØÎÏ²È¤ÊÌÌ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¤¨¤é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤·¤«¡ª¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤âÊ³¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍ°Â¤µ¤ó¤Î¿§¡¹Ä©Àï¤ß¤Æ¼«Ê¬¤âÀ¨¤¯»É·ã¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö»ä¤â°É²Ì¤Á¤ã¤ó¸«½¬¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
