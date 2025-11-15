¥¸¥ã¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È

¡ÖNAGASAKI CITY JAZZ 2025¡×¤¬15Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²»³Ú¤ÇÄ¹ºê»Ô¤Î³èÀ­²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNAGASAKI CITY JAZZ 2025¡×¡£

»ÔÌ±¤¬Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤Þ¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈµîÇ¯¤ËÂ³¤­¡¢3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£

¡ÊÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Ê¿¸ÍÍ´²ð¤µ¤ó¡Ë

¡ÖÄ¹ºê¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£Ä¹ºê¤Î¤Þ¤Á¼«ÂÎ¤â100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊÑ³×´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇÈ¤Ë¥¸¥ã¥º¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï16Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºê¤«¤â¤á¹­¾ì¤Î¤Û¤«¡¢Ê¿ÏÂÄ®¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¡¢»ÔÆâ8¤«½ê¤Ç¥¸¥ã¥º¤Î²»¿§¤¬¶Á¤­¤Þ¤¹¡£