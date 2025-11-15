²»³Ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Í¤È¤Þ¤Á¡¡Ä¹ºê»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖNAGASAKI CITY JAZZ¡×³«ºÅ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¡ÖNAGASAKI CITY JAZZ 2025¡×¤¬15Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²»³Ú¤ÇÄ¹ºê»Ô¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNAGASAKI CITY JAZZ 2025¡×¡£
»ÔÌ±¤¬Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤Þ¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈµîÇ¯¤ËÂ³¤¡¢3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Ê¿¸ÍÍ´²ð¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÄ¹ºê¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ä¹ºê¤Î¤Þ¤Á¼«ÂÎ¤â100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊÑ³×´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇÈ¤Ë¥¸¥ã¥º¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï16Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºê¤«¤â¤á¹¾ì¤Î¤Û¤«¡¢Ê¿ÏÂÄ®¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¡¢»ÔÆâ8¤«½ê¤Ç¥¸¥ã¥º¤Î²»¿§¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£
