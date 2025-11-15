「ミスキャンパス関西学院」ファイナリスト・野宮凜の素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/11/15】「ミスキャンパス関西学院2025」エントリーNo.6野宮凜（のみや・りん）さんのインタビュー。
【写真】今年も美男美女揃い「ミス・ミスターキャンパス関西学院」ファイナリスト10人
学部／学年：教育学部／1年
出身地：大阪府
誕生日：3月4日
趣味：映画・ドラマ鑑賞
特技：ピアノ
好きな食べ物：チョコレート
好きな言葉（座右の銘）：有言実行
最近ハマっていること：SNSや雑誌で秋服のコーディネートを見るのにハマっています。
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
幼い頃から映画やドラマが大好きで、将来は観てくれている人々にその作品の世界観を感じてもらえるような女優になりたいと思っています。夢を叶えるために、高校1年生の頃から本格的に活動を始めましたが、SNSが苦手で自己プロデュースがうまくできず、悩むことも多くありました。そんな中、ミスコンに挑戦されている方々が自分磨きを続けながら輝いている姿に強く憧れ、私もこの舞台で挑戦したいと思うようになりました。まだまだ未熟ではありますが、このミスコンを通して自分の個性を見つけ、自分らしく輝けるようになりたいと思っています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
なんでも前向きに考えられることです。辛いことや嫌なことがあってもポジティブに受け止められるので、常に挑戦し続けられるところが私の強みかなと思います。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
スキンケアは、自分の肌に合うものを見つけることが一番大切だと思います。私は敏感肌で乾燥しやすいため、合わないものも多いのですが、自分に合ったものを選ぶようにしています。ボディケアでは乾燥対策として、全身にボディクリームを毎日欠かさず塗っています。
― 憧れの有名人はいますか？
石原さとみさんと吉高由里子さんです。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は器用なタイプではないため、これまでできないことも多くありましたし、ミスコンに参加してからもSNSの使い方や自分磨きに悩むことがありました。でも、その悩みを通して自分と向き合う時間が増え、自分の課題を具体的に知ることができました。外見に関しても悩むことはありますが、自分に似合うメイクや髪型を研究することで少しずつ自信を持てるようになり、もっと頑張ろうと思えるようになりました。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来は女優として、さまざまな作品に出演することが夢です。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、野宮さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢を叶える秘訣は諦めないことだと思います。やはり諦めてしまうとそこで終わってしまうと思うので、自分が努力しきったと思えるまで頑張りたいなと思います。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミス・ミスターキャンパス関西学院2025 supported by TGC CAMPUS
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・主催団体：ミス・ミスターキャンパス関西学院実行委員会
・コンテスト実施日：2025年11月23日（日）
・WEB投票期間：2025年07月26日 10時00分〜2025年11月23日 12時00分
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年も美男美女揃い「ミス・ミスターキャンパス関西学院」ファイナリスト10人
◆野宮凜（のみや・りん）さんプロフィール
学部／学年：教育学部／1年
出身地：大阪府
誕生日：3月4日
趣味：映画・ドラマ鑑賞
特技：ピアノ
好きな食べ物：チョコレート
好きな言葉（座右の銘）：有言実行
最近ハマっていること：SNSや雑誌で秋服のコーディネートを見るのにハマっています。
◆「ミスキャンパス関西学院2025」No.6野宮凜さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
幼い頃から映画やドラマが大好きで、将来は観てくれている人々にその作品の世界観を感じてもらえるような女優になりたいと思っています。夢を叶えるために、高校1年生の頃から本格的に活動を始めましたが、SNSが苦手で自己プロデュースがうまくできず、悩むことも多くありました。そんな中、ミスコンに挑戦されている方々が自分磨きを続けながら輝いている姿に強く憧れ、私もこの舞台で挑戦したいと思うようになりました。まだまだ未熟ではありますが、このミスコンを通して自分の個性を見つけ、自分らしく輝けるようになりたいと思っています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
なんでも前向きに考えられることです。辛いことや嫌なことがあってもポジティブに受け止められるので、常に挑戦し続けられるところが私の強みかなと思います。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
スキンケアは、自分の肌に合うものを見つけることが一番大切だと思います。私は敏感肌で乾燥しやすいため、合わないものも多いのですが、自分に合ったものを選ぶようにしています。ボディケアでは乾燥対策として、全身にボディクリームを毎日欠かさず塗っています。
― 憧れの有名人はいますか？
石原さとみさんと吉高由里子さんです。
◆野宮凜さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は器用なタイプではないため、これまでできないことも多くありましたし、ミスコンに参加してからもSNSの使い方や自分磨きに悩むことがありました。でも、その悩みを通して自分と向き合う時間が増え、自分の課題を具体的に知ることができました。外見に関しても悩むことはありますが、自分に似合うメイクや髪型を研究することで少しずつ自信を持てるようになり、もっと頑張ろうと思えるようになりました。
◆野宮凜さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来は女優として、さまざまな作品に出演することが夢です。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、野宮さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢を叶える秘訣は諦めないことだと思います。やはり諦めてしまうとそこで終わってしまうと思うので、自分が努力しきったと思えるまで頑張りたいなと思います。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
◆「ミスミスターキャンパス関西学院2025」開催概要
・コンテスト名：ミス・ミスターキャンパス関西学院2025 supported by TGC CAMPUS
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・主催団体：ミス・ミスターキャンパス関西学院実行委員会
・コンテスト実施日：2025年11月23日（日）
・WEB投票期間：2025年07月26日 10時00分〜2025年11月23日 12時00分
【Not Sponsored 記事】