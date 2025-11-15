益若つばさ、ギャルメイクからすっぴんまでのメイクオフ動画に反響「すっぴん可愛すぎる」「お肌ツルツル」
【モデルプレス＝2025/11/15】タレントの益若つばさが11月14日、自身のInstagramを更新。メイクオフする様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳モデル、ギャルメイクをオフする姿
益若は「ギャルメイク→すっぴんが1番恥ずかしい。これ観た人とは仲良くなれそう」とつづり、10月11日に投稿していたギャルメイク姿から、すっぴんへとメイクオフするすべての行程を動画で披露。つけまつげを外し、メイクをオフ、顔を洗ってすっぴんに戻る様子が捉えられている。
この投稿に、ファンからは「すっぴん可愛すぎる」「二度見必須だ」「お肌ツルツル」「何しても美人」「レベルの違う美しさ」「メイクオンでもオフでも綺麗」「何より顔が整ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
