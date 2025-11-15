MV¥¢¥°¥¹¥¿¤¬¿·¤·¤¤5µ¤Åû¡Ö¥¯¥¢¥É¥éー¥È¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ê850cc～1,150cc¡Ë¤òÈ¯É½¡ª¡ÚWhat¡ìs New¡Û¡ÊWhat¡ìs New¡Ë
11·î6Æü¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿EICMA2025¤Ç¡¢MV¥¢¥°¥¹¥¿¤ÏCINQUE CILINDRI engine consept¡¢5µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò²¿¤ÎÁ°¤Ö¤ì¤â¤Ê¤¯Å¸¼¨¡¢¤¿¤À¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎEICMA¤¬½ªÎ»¸å¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆMV¥¢¥°¥¹¥¿¤«¤é¤³¤Î5µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¡£
¿·¤·¤¤5µ¤Åû¤ÏQUADRATO¡Ê¥¯¥¢¥É¥éー¥È¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤«¤é¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥Äー¥ê¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤Ø¾Íè¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÌÜÅª¤Ç³«È¯Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£
850cc¤«¤é1,120cc¤Þ¤Ç¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¥ì¥ó¥¸¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢16,000rpm°Ê¾å¤Ç240ÇÏÎÏ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ïー¤È¡¢8,500rpm¤Ç¶Ã°Û¤Î135Nm¤È¤¤¤¦¥È¥ë¥¯¤òÈ¯À¸¡¢Âî±Û¤·¤¿¥¹¥àー¥º¤µ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È¤È¥·¥ê¥ó¥ÀーÇÛÎó¤À¤¬¡¢Á°Â¦¤ËÊÂÎó3µ¤Åû¡¢¸å¤í¤ËÊÂÎó2µ¤Åû¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¤È¥·¥ê¥ó¥Àー¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤¿¹½À®¡£
¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï1¼¡¸ºÂ®¤ÇÏ¢·ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬µÕ²óÅ¾¤¹¤ë¤¿¤á¥Ð¥é¥ó¥µー¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤³¤È¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÊ£»¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ä½ÅÎÌ¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÃ±ÂÎ¤Ç60kg°Ê²¼¤ÈÊÂÎó¡Ê¥¤¥ót¥é¥¤¥ó¡Ë4µ¤Åû¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤à¤·¤í·ÚÎÌ¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¨¥ó¥¸¥óÉý¤Ï3µ¤Åû¤Ê¤Î¤È¥¯¥é¥ó¥¯¤ò¡ÖU¡×¤Î»ú¤ËÏ¢·ë¤·¤¿Á°¸å¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¹½À®¤ÏV·¿4µ¤Åû¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢5µ¤Åû¤Î¥µ¥¤¥º¤ä½ÅÎÌ¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£
¤½¤Î·ÚÎÌ²½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¦¥©ー¥¿ー¥Ý¥ó¥×¤È¥ª¥¤¥ë¥Ý¥ó¥×¤ÎÅÅÆ°²½¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥í¥¹¤âÂçÉý¤ËÄã¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤ª¡£
¤µ¤é¤Ë5µ¤Åû¤Ï¡¢³Æµ¤Åû¤ÎÅÀ²Ð½ç½ø¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¡¢Äã¤¤²óÅ¾°è¤Ç¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥È¥ë¥¯ÅÁÃ£¤È¥Ôー¥¯¥Ñ¥ïー¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥àー¥º¤µ¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë EICMAÈ¯É½»þ¤Îµ»ö¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¥ê¥ó¥Àー¤¬Á°·¹¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥êー¥ó¤ÎµóÆ°¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó½Å¿´°ÌÃÖ¤È¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤È¤Î´Ø·¸¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥óºÎÍÑ¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤Î¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¡£
¥áー¥«ー¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°¸å¥·¥ê¥ó¥Àー¤ÇµÛµ¤ÍÑ¤ò¶¦Í¤¹¤ë3ËÜ¤Î¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¡ÊDOHC¤Ç¤Ï¤Ê¤¯TOHC¡©¡Ë¤Î¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤ÊÍÍÁê¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï²¿Ç¯¥â¥Ç¥ë¤«¤éºÎÍÑ¤È¤Ê¤ë¤«¤Ê¤ÉÈ¯Çä»þ´ü¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢1～2Ç¯°Ê¾å¤ÏÉ¬Í×¤È¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤¬Ç»¸ü¡¢ÆüËÜÀª¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¿·V·¿3µ¤Åû¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ü¤¡¢´ûÂ¸¤Î4µ¤Åû¤ä2µ¤Åû¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Î¤ß¤Ç³×¿·Åª¤Ê¿·¤·¤µ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢1Æü¤âÁá¤¯¼Â¸½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£