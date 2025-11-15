²ù¤·¤µÌ£¤ï¤¤Î©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÍ¥¾¡´úÃ¥²ó¡×¡¡ÅìÊ¡²¬¤¬3Âç²ñ¤Ö¤ê²Ö±àÄºÅÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ80ÆÀÅÀ°µ¾¡V¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Ê¡²¬Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñÊ¡²¬¸©Í½ÁªÂè1ÃÏ¶è·è¾¡¡¡ÅìÊ¡²¬80¡½3Éâ±©µæ¿¿´Û¡Ê15Æü¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÇÁ´¹ñ8¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬12¥È¥é¥¤¤ò½Å¤Í¤ÆÉâ±©µæ¿¿´Û¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢26Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤³¤«¤è¤ê¤âÅìÊ¡²¬¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ£ÅÄÍº°ìÏº´ÆÆÄ¤ÏÂçº¹¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡Á°È¾2Ê¬¡¢HOÊÆÅÄÍè³¤¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿ÅìÊ¡²¬¤Î¹¶·â¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°¸åÈ¾¤È¤â6¥È¥é¥¤¤ò¤¢¤²80ÆÀÅÀ¡£Ê¡²¬¸©Âç²ñ2»î¹ç¤Ç202ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÇúÈ¯Åª¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤â¡¢Á´°÷¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤ë»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£Á°È¾10Ê¬¤ËÈ¿Â§¤«¤éPG¤Ç3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¥Î¡¼¥È¥é¥¤¤ËÍÞ¤¨¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿ÜÆ£蔣°ì¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¡£Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Ö±à¤Ç¤â¸©Âç²ñ¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤â100¡ó½Ð¤¹¤Î¤¬ÅìÊ¡²¬¡×¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î²Ö±à¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤ÎÇÔÂà¤Ï12Âç²ñ¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¸½¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£²Ö±à¤«¤éÌá¤ê1½µ´Ö¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½é¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÎ©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÍ¥¾¡´úÃ¥²ó¡×¡£²Æ¾ì¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤¬½Ð¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Ö±àÍ¥¾¡¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÀäÂÐ¤ËÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡Á´¹ñÂç²ñ¤Þ¤Ç1¥«·îÈ¾¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤É¤¦¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¥×¥ì¡¼¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ£ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é1Æü¡¢1Æü¤ÎÎý½¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤³¤³¤¬ÆüËÜ°ì¤Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë