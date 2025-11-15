¡ÖÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼à¤ª´é¤¯¤Ã¤Ä¤±á·ëº§4¼þÇ¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇ®¤Ã!¡×¡Ö¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌðÃ¼Ì¾·ë¤¬¡¢·ëº§4¼þÇ¯¤ÎàÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÅê¹Æ¤·È¿¶Á¤È½ËÊ¡¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖI was born to love you,KEN-chan¡Ê¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¤ª¤Î¤í¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉ×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¼ò°æ·òÂÀ¤È´é¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤»¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¸ß¤¤¤Î½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤«¤é2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ÎÅÁ¤ï¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡ÖÇ®¤Ã!¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤Ê¤ì¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å2017Ç¯¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½¢¼Ò¤·¤¿ÌðÃ¼¤Ï¡¢19Ç¯¤ËÀÅ²¬ÊüÁ÷¤Ø°ÜÀÒ¡£Ã´Åö¤·¤¿Æ±¶É¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤Àµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤Ø ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ê¥Ê¥Ê¥Ê¥¤¥È!¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¼ò°æ¤È21Ç¯¤Ë·ëº§¡£22Ç¯¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·Æ±Ç¯¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£23Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£