¡ÚÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¡Û¿·³ã»ÔÆâ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌîÄ»¤«¤éÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¸¡½Ð¡ÄÌîÄ»¤«¤é¤Î¸¡½Ð¤Ï¸©Æâº£µ¨½é¡¡ÂÛÆâ»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï½èÊ¬½ªÎ»
¸©¤Ï14Æü¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌîÄ»¤«¤é¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î12Æü¤Ë¿·³ã»ÔÆâ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¥³¥Ï¥¯¥Á¥ç¥¦1±©¤«¤é¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶¾Ê¤Ï²ó¼ý¾ì½ê¤«¤éÈ¾·Â10¥¥í·÷Æâ¤òÌîÄ»´Æ»ë½ÅÅÀ¶è°è¤Ë»ØÄê¡£
14Æü»þÅÀ¤Ç°Û¾ï¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸©¤Ï¾ÃÆÇ¤Ê¤É¤ÎËÉ±ÖÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢º£·î3Æü¤È9Æü¤ËÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÂÛÆâ»Ô¤Î2¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÌó63Ëü±©¤ÈÌó28Ëü±©¤Î½èÊ¬¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
