Ê¡²¬Âè2ÃÏ¶èÂåÉ½¤ÏÃÞ»ç¡ªFW¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥¹°ìÂÎ¤Ç°µÅÝ¡¡5Âç²ñ¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Ê¡²¬¸©Âç²ñºÇ½ªÆü Âè2ÃÏ¶è·è¾¡¡¡ÃÞ»ç46¡½5½¤Í²´Û¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µÇ°Âç²ñ¤Î¤¿¤á¡¢ÂåÉ½ÏÈ¤¬2¤Ä¤¢¤ëÊ¡²¬¸©¤Ç¤ÏÂè1¡¢Âè2ÃÏ¶è¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè2ÃÏ¶è¤ÎÃÞ»ç¤Ï½¤Í²´Û¤Ë46¡½5¤Ç¾¡Íø¤·¡¢5Âç²ñ¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£Âè1ÃÏ¶è¤ÎÅìÊ¡²¬¤ÏÉâ±©µæ¿¿´Û¤Ë80¡½3¤Ç²÷¾¡¤·¡¢26Âç²ñÏ¢Â³36ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ï12·î27Æü¤«¤éÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÞ»ç¤¬5Âç²ñ¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î²Ö±àÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£½ª»Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£Á°È¾¤ÏFWÃæ¿´¤Ë²æËý¶¯¤¯Á°¤Ë½Ð¤ÆÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¿Ø¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£Ä¹ÌÚÍµ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖFW¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹¶·â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡6·î¤ËÁ´¶å½£Âç²ñ¤ÎÊ¡²¬¸©Í½Áª·è¾¡¤ÇÅìÊ¡²¬¤Ë24¡½31¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Á±Àï¡£¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈSO¤ÎÁð¾ì¼ç¾¡£¼ê±þ¤¨¤ÈÆ±»þ¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²Ö±à¤ÇÃÞ»ç¤Ï1Âç²ñ2¾¡¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀµ·î¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È½é¤Î²Ö±à¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£