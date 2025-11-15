¤³¤á¤ª¡¢¤ª¤»¤Á¤Î¡È¸íÈ¯Ãí¡É¤ò¹ðÇò¡Ö²ñ¼ÒÄÙ¤ì¤ë¤ï¡×1000¸Ä¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬2000¸Ä¤ò¡Ä
¡¡¡ÖBreakingDown¡×¤ËÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡ÈÆ®¤¦ÎÁÍý¿Í¡É¤³¤á¤ª¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÂç¥ß¥¹¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤á¤ª¤Ï¡Ö¤ª¤»¤Á¡¢ÇÜ¤ÇÈ¯Ãí¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£1000¸ÄÇä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÃ£À®´¶¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¿ÌðÀè¤ËÃÏ¹ö¸«¤¿¡£¤¤¤Þ¤Î»þ´ü¤«¤é+1000¸ÄÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥á¥ó¥¿¥ëÀÞ¤ì¤ë¤ï¡×¤È¡È¸íÈ¯Ãí¡É¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤á¤ª¤Ï¡Ö²¶¤À¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡£ÀÁµá½ñ4000Ëü¤À¤è¡©²ñ¼ÒÄÙ¤ì¤ë¤ï¡×¤È¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÈ¾³Û¤ÇÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÍÀÚ¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¡¢¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤»¤Á¤Ï¥«¥Ë¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÀÇ¹þ3Ëü7584±ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£