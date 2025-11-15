¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛNPB¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉË¤¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¡¡´Ú¹ñ4ÈÖ¤ÎÂÇ·â»Ñ¤â¡È»÷¤Æ¤¤¤ë¡É
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¶¯²½»î¹ç¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×´Ú¹ñÀï¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Íè½ÕWBC¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤¬Áê¼ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢´Ú¹ñ¤Î¤¢¤ë¸µÁª¼ê¤â¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿ÍûÂç¹À¡Ê¥¤¡¦¥Ç¥Û¡Ë»á¤Ç¡¢NPB¤Î4Ç¯´Ö¤Ç98ËÜÎÝÂÇ¡¢348ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¡£´Ú¹ñ¡ÊKBO¡Ë¤Ç¤Ï374ËÜÎÝÂÇ¡¢1425ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤À¡£
¡¡¸µÆ±Î½¤Ç»ø¥³¡¼¥Á¤Î¾¾ÅÄ»á¤È¤â»î¹çÁ°¤ËµÇ°»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤È¥¤¥Ç¥Û¤ª¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍûÂç¹À¤µ¤ó¤â¼Â¶·¤·¤È¤ë¾Ð¡×¡ÖÍûÂç¹À¥Ç¥«¡¢¶á¤Ã¡×¡ÖÍûÂç¹À¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¡¦¥Î¡¦¥·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Î¥·¥Õ¥¡¥ó¤á¤Ã¤Á¤ãÉ÷³Ê¤¬¥¤¥Ç¥Û¡×¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥Ç¥Û¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£